上海电气将购入德国Manz股份 后续或对之发起全面收购

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透法兰克福2月28日 - 德国高科技设备制造商Manz周日称，上海电气(601727.SS)已同意至少买入Manz四分之一股份，这笔交易有可能引出全面收购要约。
这笔收购是最近一连串中国企业收购德国科技公司的交易之一，它将通过增发新股来进行，Manz以此方式将资本扩大约43%。
Manz称，供股后扩大的股份池中，上海电气将获得至少27%，最多不超过29.9%。Manz专精于电子装置及零组件、太阳能电池及组件，以及锂离子电池生产设备整体解决方案。
该交易显示中国买家交易的意愿愈发积极，他们竞相购买在中国政府眼里有战略意义的科技技术。中方的浓厚兴趣使德国卖家能获得比卖给其他买家更好的价格。
今年迄今，中国化工集团已同意以10亿美元买入德国工业机械制造商克劳斯玛菲集团，北京控股(0392.HK)将以14.4亿欧元收购德国废物能源利用公司EEW，成都天翔环境(300362.SZ)将以2亿欧元买入Bilfinger (GBFG.DE)旗下的水处理业务。
Manz在2015年1-9月为亏损。该公司曾表示除集团重组外，将对太阳能业务进行战略评估。Manz的市场估值2.04亿欧元(2.23亿美元)。
上海电气将指定一家下属子公司认购未被Manz AG现有股东认购的增发股份。Manz AG的大股东(即公司执行长)Dieter Manz及其配偶Ulrike Manz (分别持有Manz AG 35.2%及3.8%的股份)将放弃各自的认购权。
Manz表示，预计2016年上半年增发新股，增发价将不超过每股40欧元，并将尽量贴近市价。
Manz股价周五收报37.35欧元。(完)
(编译 白云/张若琪 审校 郑茵/王丽鑫)
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