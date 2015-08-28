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中国财经 | 2015年 8月 28日 星期五 09:07 BJT

贵州茅台上半年净利78.88亿元 同比增9.11%

路透上海8月28日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台(600519.SS)周五发布的半年报显示，公司上半年实现净利润78.88亿元，同比增长9.11%，增速较一季度的18%有所下降。

公司上半年实现营业收入157.79亿元，同比增长10.17%；共生产茅台酒及系列产品基酒24,487.42吨，去年全年为58,735.49吨。

截至六月末，贵州茅台预收货款23.37亿元，期初为14.76亿元。

贵州茅台周四收报197.07元，近一个月累计下跌2.208%。（完）

(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)

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