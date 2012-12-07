贵州茅台称出厂产品塑化剂相关指标均符合国家限量要求

路透上海12月7日电---在"塑化剂"风波可能延至自身的情况下,中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周五公告称,其产品生产过程中不添加任何外加物质,并且所有原辅材料、与酒接触器具和产品均符合国家标准.

贵州茅台表示,2011年台湾"塑化剂"事件发生後,已对生产过程所涉及的塑料制品进行了全面筛查和风险评估,并将塑化剂指标纳入了质量监控体系.根据公司自查及与权威检测机构比对结果,公司出厂产品塑化剂指标均符合国家相关监管部门限量要求.

同时,贵州茅台并向国家各级监督机构、权威检测机构、消费者、投资者和媒体等发出邀请,欢迎到公司实地考察和调研.

上海证券报同日报导称,近日市场盛传,一位具名人士於11月29日购买了两瓶茅台,并送至香港做塑化剂检测,约一周左右时间会有结果.截至周四,刚好一周时间,网络上先後传出两个截然相反的检验结果,牵动了贵州茅台乃至整个白酒板块的股价走势.

报导表示,周四上午10时许,一实名认证微博称:茅台在香港的检测结果出来了,含量超过其他行业标准.但随後,又有消息称,茅台的香港检测结果为不含塑化剂,并有网友发布了疑似茅台送检结果的报告.更具戏剧性的是,令股价如此敏感的检测结果,後又被证实系造假.

受上述传言影响,周四贵州茅台股价先跌後反弹,但全天仍下跌1.24%.

上月国内媒体报导另一白酒生产企业--酒鬼酒(000799.SZ)被测出塑化剂指标严重超标後,风波波及至整个行业,相关企业股价大跌.酒鬼酒此前已排除人为添加塑化剂的可能,认为有可能在转送和包装过程中发生的迁移.

在是次白酒行业塑化剂风波出现後,中国酒业协会发表声明,目前全国白酒重点企业的白酒产品,塑化剂含量指标均低於食品标准值.

塑化剂(增塑剂)是工业上被广泛使用的高分子材料助剂,在塑料加工中添加这种物质,可以使其柔韧性增强,容易加工,可合法用於工业用途.但在台湾相关食品被检出含有塑化剂後,中国卫生部已将邻苯二甲酸酯(?酸酯)类物质,列入食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单.

贵州茅台周四收报194.21元人民币,近一个月下跌17.68%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。