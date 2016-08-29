贵州茅台上半年净利润88亿元 同比增长11.59%

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海8月29日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台(600519.SS)周六公布半年报显示，上半年实现净利润88亿元人民币，同比增长11.59%，增速较一季度略有下降。
该公司上半年实现营业收入182亿元，同比增长15.18%；基本每股收益为7.01元；报告期内，公司共生产茅台酒及系列产品基酒33,604.18吨。
截至二季度末，贵州茅台预收货款达到114.81亿，期初为82.61亿元。
贵州茅台一季度实现净利润48.89亿元，同比增长12.01%，稍低于同期营业收入的增幅。
贵州茅台上周五收报301.45元，近一个月累计微跌0.55%。（完）
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。