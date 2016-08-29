版本:
中国
中国财经 | 2016年 8月 29日 星期一 09:13 BJT

贵州茅台上半年净利润88亿元 同比增长11.59%

路透上海8月29日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台(600519.SS)周六公布半年报显示，上半年实现净利润88亿元人民币，同比增长11.59%，增速较一季度略有下降。

该公司上半年实现营业收入182亿元，同比增长15.18%；基本每股收益为7.01元；报告期内，公司共生产茅台酒及系列产品基酒33,604.18吨。

截至二季度末，贵州茅台预收货款达到114.81亿，期初为82.61亿元。

贵州茅台一季度实现净利润48.89亿元，同比增长12.01%，稍低于同期营业收入的增幅。

贵州茅台上周五收报301.45元，近一个月累计微跌0.55%。（完）

(发稿 吴芳；审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐