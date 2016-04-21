贵州茅台首季实现净利润48.89亿元 同比增长12%

习近平称中国经济已进入“新常态”
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国经济已进入“新常态”，但经济基础不变，并补充称目前主要的推动力是家庭支出。
路透上海4月21日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台(600519.SS)周四公布，一季度实现净利润48.89亿元人民币，同比增长12.01%，稍低于同期营业收入的增幅。
一季报并显示，该公司一季度实现营业收入99.89亿元，同比增长16.91%；基本每股收益为3.89元。
贵州茅台去年实现营业收入326.6亿元，同比增长3.44%；净利润155.03亿元，增长1%，较2014年1.4%的净利增幅继续下滑。
贵州茅台周三收报238.44元，过去一个月累计上涨5.5%。(完)
(发稿 边竞；审校 张喜良)
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路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。