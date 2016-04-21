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中国财经 | 2016年 4月 21日 星期四 08:57 BJT

贵州茅台首季实现净利润48.89亿元 同比增长12%

路透上海4月21日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台(600519.SS)周四公布，一季度实现净利润48.89亿元人民币，同比增长12.01%，稍低于同期营业收入的增幅。

一季报并显示，该公司一季度实现营业收入99.89亿元，同比增长16.91%；基本每股收益为3.89元。

贵州茅台去年实现营业收入326.6亿元，同比增长3.44%；净利润155.03亿元，增长1%，较2014年1.4%的净利增幅继续下滑。

贵州茅台周三收报238.44元，过去一个月累计上涨5.5%。(完)

(发稿 边竞；审校 张喜良)

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