茅台集团调低今年销售额目标

路透北京1月29日 - 上海证券报周二报导引述贵州茅台集团董事长袁仁国表示,根据市场情况,今年茅台力争实现销售额增长18%,达到416亿元人民币;这与集团网站提出的力争在2013年实现年销售收入500亿元目标存在差距.

报导并引述数据显示,2012年贵州茅台集团实现销售额352亿元.

随着塑化剂风波、"三公"消费限酒等相继发生,以及茅台集团关于经销商降价、跨区销售的处罚遭发改委检查与责令整改,茅台取消"限价令",高端酒市场近期呈现出较大幅度的量价齐跌.

不过茅台集团旗下上市公司贵州茅台(600519.SS)上周五发布公告显示,受益于2012年度产品销量与价格同比上年度增长所致,公司当年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加50%左右,约达87.63亿元.

截止周一收盘,贵州茅台(600519.SS)报178.50元人民币,过去一个月下跌15.92%.(完)

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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