四维图新称腾讯斥11.7亿元受让其11.3%股权 成第二大股东

路透上海5月6日 -停牌多日的北京四维图新科技股份有限公司(002405.SZ)周二公告称，其大股东中国四维测绘技术公司决定以11.73亿元人民币价格将所持部分四维图新股权转让给腾讯(0700.HK)旗下腾讯产业投资基金公司，后者将持有11.3%股权，从而成为公司第二大股东。

国内百度(BIDU.O)、阿里巴巴集团等互联网巨头中纷纷布局数字地图产业的，例如阿里巴巴已收购高德软件AMAP.O，而百度亦拥有百度地图。

公告显示，此次腾讯产业基金受让股份数量为7,800万股，每股价格为15.04元。转让后，中国四维仍持有四维图新12.58%股权。协议签订后五个工作日内，腾讯方面需支付三成受让款，转让获有关部门批准后再付余额。

公告称，因此次转让需报国家有关部门审批，以及完成股份登记过户等相关工作，有关事项尚具有不确定性，公司股票将继续停牌。

3月中，四维图新发布公告称，国有控股股东中国四维有意通过协议转让引进战略投资者，自4月8日起公开征集受让方，要求其注册资本不低于10亿元，净资产不低于15亿元，并且直接或间接拥有互联网资源。

四维图新占据国内手机地图市场份额一半以上，而此前高德和百度先后宣布手机导航地图免费，给四维图新带来不小冲击。

因筹划重大事项，四维图新自2月底开始持续停牌，上一交易日收报15.43元。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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