《MAGUIRE专栏》美国大豆出口加快 投资者进行空头回补

图为美国密苏里州Creve Coeur孟山都研究设施内的大豆。 REUTERS/Tom Gannam

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 李春喜/许娜

路透芝加哥10月28日 - 在2014年迄今的大宗商品市场，做空大豆已经成为最主要的操作之一，超过了原油、棉花和玉米。自年初以来，大豆价格下跌约25%，自7月以来下跌了30%。

但近来，未平仓合约及非商业空头仓位大幅减少，暗示投机客在年底和大豆出口旺季开始之前进行空头回补。

自10月13日创下两年高点--超过82万口以来，大豆未平仓合约已经减少了10万口，或约为12.6%，因为交易商买回先前卖出的合约。近月大豆期货自10月13日开始交易以来，每蒲式耳已经上涨约0.6美元。

商品期货交易委员会(CFTC)编制的交易商仓位数据也暗示，在投机客中间正在进行一波空头回补。最新的CFTC报告显示，非商业空头仓位已经由9月末时的数年高点、逾21.6万口降至18.2万口左右。

**锁定获利**

继去年美国和南美大面积种植大豆之后，今年美国的大豆种植面积又创下纪录高位，这加剧了今年大豆市场普遍的偏空看法，帮助拉低了过去几个月的大豆价格。

但目前逾半数的美国大豆已经收割，年内剩余时间大豆价格预计持稳甚至走高，因此交易商开始解除空仓。

大豆出口市场的季节性走强也刺激了空仓的减少，因为中国等主要进口国通常在大量新大豆上市，以及价格接近年内低点时大规模采购。

**虽然有所降低，空仓仍然不少**

鉴于投机客持有的空头仓位仍超过18.1万口，未来数周进行空头回补的空间仍然很大。

实际上，即便CFTC数据显示，自10月以来有大约4万口合约进行了空头回补，剩余的空头仓位仍创下非商业投资者在年内这个时间持有空头曝险的最高纪录。

这意味着，如果消费者需求强于预期，或者真正能够获得的供应不及预期，那么交易商依然很容易受到轧空的冲击。

目前为止，供应面看来保持着过去几个月的明朗趋势。最大种植区的最新收割报告显示，单产达到甚至高于预期，等到最终统计完成时，单产平均水平有可能创纪录高位。

另外，尽管不喜欢当前价格的美国农户可以将部分新作大豆储存在仓库中，但他们更有理由储存玉米，因为玉米比大豆拥有更高“价差”。

从玉米远期市场目前的情况来看，农户若将新作玉米储存起来而非出售，那么一年后的价格将比当前价格高出10%，2016年夏季时的价格则将高出17%。

相比之下，农户若将大豆销售推迟到明年夏季，则可获得2.6%的溢价。实际上，2015年收割大豆的价格低于当前价格，2016年夏季时依然相对较低。

非商业大豆空仓图表(link.reuters.com/mem33w)

玉米和大豆远期曲线对比图表(link.reuters.com/jem33w)

中国大豆库存、压榨利润及从美国进口图表(link.reuters.com/kem33w)

因此，许多种植户可能不得不将大部分的大豆出售，而非储存起来，这应该会让市场在近期和中期内持续获得新供应，从而遏制了持续轧空的可能性。

与此同时，南美最大的大豆种植区播种进展迅速，提高了该地区在2015年初再度丰产的机率，如果整个种植季期间天气状况都保持良好的话。

需求方面，美国出口季显然已进入高潮，过去两周中国交易商每周都预定了逾200万吨大豆，从而在近几日扶助支撑了大豆价格和基差。

不过，中国大豆库存高于上年同期，国内压榨利润则低于上年同期，因此中国交易商是否会延续近期强劲程度堪比上年同期的购买势头，这点令人生疑，因为2012年乾旱后，吃紧的供应渠道已被重新装满。

虽然投机性交易商未来几周可能会继续解除手中庞大的大豆空仓，但不太可能有快速操作的紧迫感，并且仍可能在进入2015年时维持规模较大的空仓。(完)

(编译 李春喜/许娜；审校 高琦)

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