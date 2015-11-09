万豪国际与阿里旅行合作 开设官方旗舰店

路透11月8日 - 美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International)(MAR.O)和阿里巴巴集团(BABA.N)旗下旅游出行服务平台阿里旅行已经签订合作协议，中国游客可以通过网络和手机在万豪国际直接运营的官方旗舰店预定酒店。

该协议签署两个月前，万豪国际宣布与阿里巴巴关联企业蚂蚁金服签署合作协议，万豪国际旗下酒店将接受支付宝支付。

根据咨询公司China Luxury Advisors和冯氏集团利丰研究中心的报告，今年中国游客境外消费额料将增长23%至2,290亿美元，到2020年将接近翻番，至4,220亿美元。(完)