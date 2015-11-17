焦点：万豪国际将斥资122亿美元收购喜达屋 打造全球最大酒店业者

图中为纽约马奎斯万豪酒店外的万豪标识。 REUTERS/Andrew Kelly

路透11月16日 - 美国酒店连锁营运商万豪国际(Marriott International)MAR.N将斥资122亿美元收购喜达屋酒店及度假村(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)HOT.N，打造全球最大的酒店连锁店，旗下将囊括喜来登、丽思卡尔顿、Autograph Collection等一些高端品牌。

合并后的公司将在全球拥有逾5,500家酒店，110万间客房，万豪国际在欧洲、拉美和亚洲的市场占有率将得到提升，可以更好地与Airbnb等公寓短租领域的后起之秀竞争。

分析师警告称，随着Airbnb与越来越多的房主签约，料将蚕食酒店业务。

万豪国际约四分之三的客房都在美国。而喜达屋约一半的客房在北美以外的市场，但占其2014年营收的近三分之二。

“我们预测市场变化，以及直面这些变化的能力，成就了我们的成功，”万豪国际执行长Arne Sorenson周一在记者会上称。Sorenson将领导合并后的公司。

这笔交易是黑石集团在2007年以260亿美元收购希尔顿全球控股有限公司(HLT.N)之后规模最大的交易之一，可能引起行业内合并，因其他酒店也寻求扩大规模。

喜达屋股价周一跌幅高达8%，至68.96美元，远低于报价72.08美元。

万豪国际股价一度跌3.2%，至70.43美元。目前酒店及航空类股疲软，因对巴黎恐怖袭击可能抑制旅游业的担忧加剧。

**不太可能面临反垄断问题**

喜达屋股东持有的股份，每股可换得0.92股万豪国际A类股加2美元现金。他们还将从喜达屋剥离分时享用业务，以及随后与Interval Leisure GroupIILG.O合并中每股获得约7.80美元。

喜达屋是瑞吉酒店(St. Regis)和雅乐轩(Aloft)酒店品牌的所有者。该公司4月份将自身挂牌出售，当时表示公司正在考虑战略替代方案。

据消息人士告诉路透，喜达屋自7月份以来已就可能的交易与洲际酒店集团(InterContinental Hotels Group Plc) (IHG.L)、温德姆酒店集团(Wyndham Worldwide Corp) (WYN.N)以及主权财富基金进行过接洽。截至上周五该公司市值达126.7亿美元。

万豪国际预计，此交易或发生1亿至1.5亿美元的相关开支费用，交易完成后的第二年可带来每年至少2亿美元的节约效应。

分析师认为，该交易不会面临反垄断问题，因为合并后的公司拥有的房间总数在全美占不到20%的比例。

喜达屋股东将持有合并后公司约37%的股份。万豪国际预计，在2016年年中交易完成后，董事会将增加三名来自喜达屋的成员，其董事会人数将扩大至14人。

Lazard和花旗集团为喜达屋一方的交易顾问，德意志证券为万豪国际一方的交易顾问。(完)