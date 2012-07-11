马拉多纳遭俱乐部解职

阿联酋阿尔阿赫利俱乐部周二宣布，解除马拉多纳的主教练职务。51岁的马拉多纳2011年5月起执教该俱乐部，在其带队的一年零一个月中，球队在联赛、酋长杯、总统杯和GCC冠军杯四项赛事中均无所获，联赛排名从第六滑至第八，俱乐部董事会则在6月全体辞职。