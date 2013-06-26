现代石油交易之父马克·里奇去世 传奇生平争议不少

路透伦敦6月26日 - 现代石油交易之父马克·里奇(Marc Rich)逝世，享年78岁。马克·里奇慈善基金会的负责人周三宣布上述消息。里奇一手创立的集团最后成为嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)。

石油和金属交易圈里的许多重量级企业均传承自里奇。他在1960和1970年代的辉煌功业是创建石油现货市场，从全球最大的石油企业口中夺食。

不过里奇的传奇生平亦不乏争议。1983年他被迫逃离美国前往瑞士，因为被控在1980年美国对伊朗禁运时投机，非法出售伊朗石油获取暴利。

马克·里奇基金会董事总经理Avner Azulay在电话中表示，“马克·里奇今早在位于卢塞恩(Lucerne)的家中过世，遗体将运至以色列下葬。”

里奇是犹太难民之子，20岁时在当时的大型贸易商Philipp Brothers(后来变成Phibro)踏入职场。他于1974年离开公司，在瑞士创建Marc Rich and Co AG。

这家公司最终变成了嘉能可。

“我们听到马克去世的消息非常悲痛，”嘉能可-斯特拉塔的执行长格拉森博格表示，“他是一位朋友，是商品贸易行业的伟大先驱之一，创建后来成为嘉能可的公司。”

后来与伊朗进行原油贸易及逃税的指控，让里奇登上美国联邦调查局(FBI)的通缉名单。

他在逃到欧洲之后再也没有回过美国，尽管他收到了美国前总统克林顿在位最后一天发出的总统特赦。(完)

(编译 张涛; 审校 沈以文)

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