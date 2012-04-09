3月四大银行新增贷款3,000亿--报载

路透上海4月9日电---据中国证券时报上周六报导,受季末因素推动,中国3月四大行新增人民币贷款接近3,000亿元人民币.以此推算,3月全部新增贷款可能超过9,000亿元.

报导指出,根据以往经验,四大行信贷投放数量占全部新增贷款的比例通常在30%-40%之间,2011年的均值是36%,今年前两个月分别是43%和36%.以此数据估算,今年3月份全部新增信贷有可能超过9,000亿元.

"3月份信贷加速投放同平台贷款展期和季度末冲时点有一定关系,因为考核时点的缘故,银行倾向於在季度末扩大信贷数量,"报导称.

中国今年前两个月信贷数据延续去年以来的弱态,1月和2月新增人民币贷款分别仅有7,381亿元和7,107亿元;其中四大行新增贷款分别为3,174亿元和2,593亿元.

中国证券报周一报导也称,分析人士预计3月新增信贷将达9,000亿元水平并创今年以来月度最高水平.一季度新增信贷将达2.35万亿元,接近一季度2.4万亿元的新增信贷目标.

中国四大国有商业银行包括工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS).

路透上周汇总20家机构的预测中值显示,银行季度末放贷热情或将令3月信贷数据从年初的清淡气氛中"兴奋"起来,3月新增贷款或将增至8,000亿元人民币附近.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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