3月四大银行新增贷款3,000亿--报载

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透上海4月9日电---据中国证券时报上周六报导,受季末因素推动,中国3月四大行新增人民币贷款接近3,000亿元人民币.以此推算,3月全部新增贷款可能超过9,000亿元.
报导指出,根据以往经验,四大行信贷投放数量占全部新增贷款的比例通常在30%-40%之间,2011年的均值是36%,今年前两个月分别是43%和36%.以此数据估算,今年3月份全部新增信贷有可能超过9,000亿元.
"3月份信贷加速投放同平台贷款展期和季度末冲时点有一定关系,因为考核时点的缘故,银行倾向於在季度末扩大信贷数量,"报导称.
中国今年前两个月信贷数据延续去年以来的弱态,1月和2月新增人民币贷款分别仅有7,381亿元和7,107亿元;其中四大行新增贷款分别为3,174亿元和2,593亿元.
中国证券报周一报导也称,分析人士预计3月新增信贷将达9,000亿元水平并创今年以来月度最高水平.一季度新增信贷将达2.35万亿元,接近一季度2.4万亿元的新增信贷目标.
中国四大国有商业银行包括工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS).
路透上周汇总20家机构的预测中值显示,银行季度末放贷热情或将令3月信贷数据从年初的清淡气氛中"兴奋"起来,3月新增贷款或将增至8,000亿元人民币附近.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
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