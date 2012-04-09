中国3月CPI小幅反弹 但全年或低至2.7%--交行

路透北京4月9日电---中国最新公布的3月CPI数据小幅反弹,交通银行金融研究中心就此发布研报称,对国内物价回落趋势能否持续的担忧没有必要,维持2012年前三季度CPI同比持续下行,四季度同比有所回升的趋势判断,全年CPI同比涨幅料在2.7-3.3%之间.

交行金研中心周一研报称,由於3月份物价有所反弹,近期信贷需求下降,预计货币政策操作仍将保持稳健.可能在二季度下调存准率1-2次.

报告指出,短期扰动因素不会改变全年物价整体下行的趋势:原因一是尽管国际大宗商品价格走势不确定,但至今未有不可控的上涨出现,且美国因复苏要求控制油价上涨的决心较大;二是年内经济增速继续放缓实现软着陆的可能性较大,物价上涨的需求拉动因素减弱.

其三是前期货币政策收紧对物价的下拉作用在今年上半年仍将发挥作用,且未来货币政策大幅放松的可能性不大;最後,猪肉等食品价格涨幅进入周期性回落通道,翘尾因素亦较上年减少.

但报告同时称,伊朗局势动荡导致的国际原油价格的波动是年内物价运行面临的最大不确定性因素,未来国内水、电、成品油、天然气等资源品价格改革措施的陆续出台可能对物价的中长期上涨有一定推动作用.

政策方面,交行维持2012年内法定存款准备金率仍将有1-3次、每次0.5个百分点下调的判断.

"数量型工具仍将是未来央行调控市场的主要政策工具.从时间窗口看,为配合信贷投放,推动实体经济全年平稳运行,可能在二季度下调存准率1-2次."

食品价格上涨,推动中国3月CPI同比涨幅反弹至3.6%,脱离上月触及的20个月低点.但这料是短暂现象,整体物价回落趋势并未改变.分析师预计,CPI低点或在年中附近出现.而宏观政策放松仍将审慎进行,"多看少动"将是主要特征.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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