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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 10日 星期二 14:06 BJT

中国3月进口增速下滑

中国3月份进出口贸易数据忧多於喜，虽然出口在预料之中，但大幅弱於预期的进口凸显内需疲软态势。分析师多表示未来经济增长前景料不乐观。海关周二数据显示3月份出口同比增长8.9%，稍高於路透调查中值7.2%，但进口同比仅增长5.3%,大大低於预期的9.0%,并导致当月录得53.5亿美元的贸易顺差。路透

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