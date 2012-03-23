调查：3月全球石油日产量损失达120万桶

* 加拿大和澳洲将重启约38.57万桶的原油日产能

* 南苏丹、苏丹、也门和叙利亚原油生产将保持中断

* 伊朗或因制裁被迫减产原油

路透伦敦3月23日电---路透的一项调查发现,目前全球石油日产量损失超过100万桶.该调查可成为美国和英国释放战略原油储备以降低油价的理由.

路透根据企业、政府机构和交易商提供的信息进行的测算显示,产油国动乱、恶劣天气以及技术故障等因素导致3月全球石油日产量损失120万桶,而当月全球油市日供应为9,000万桶.

虽然供应中断对全球油市而言是家常便饭,但与以前相比,除非是出现单一重大供应中断,这次日产量损失规模之大实属罕见,也许是前所未有的.

总计减产数量目前接近去年利比亚内战期间损失的出口量,当时利比亚原油日出口损失最严重时估计达140万桶.

国际能源署去年动用紧急原油储备来填补缺口,是该机构有史以来第三次.但国际能源署拒绝再次启用储备,称不认为供应出现明显中断.

路透上周报导英美两国计划联手释放储备.一名政府消息人士表示,韩国将支持此举,但尚未采取相似行动.德法等其它国家则对此表示反对.

一项路透调查显示,主要石油出口国沙特(沙乌地)阿拉伯2月料已将日产量增加至985万桶.但沙特是唯一一个拥有大量剩余产能来应对严重短缺的产油国.

目前的产量损失到4月时可能会得到缓解,届时加拿大和澳洲油田料将在暂时关闭後重启.此外.利比亚产量正迅速回升向战前水平.

政局动荡不安的叙利亚、也门和南苏丹石油供应可能长时间保持中断.伊朗遭受禁运制裁,也可能抵消其他国家产出的增多,令今年稍後石油供应收紧.

"飓风过後,澳洲产量将会恢复,"花旗集团分析师Seth Kleinman说道,"但你总是会想押注出现更多的供应中断而不是更少.苏丹和南苏丹局势没有好转迹象,关注重点是伊朗的石油装运情况."

飓风Luna上周迫使Woodside Petroleum(WPL.AX)和Apache(APA.N)关闭澳洲多处油田.Woodside的Enfield油田已经恢复生产.

Apache的Stag或将很快复产,先前意外停产的澳洲约6.57万桶/日产能和加拿大约32万桶/日产能,或将在4月重返市场.

不过,南苏丹、也门和叙利亚约71万桶/日产能的较大部分仍处於关闭状态,且无提早恢复开工迹象.

随着7月1日欧盟的伊朗石油进口禁令生效,再加上对亚洲进口商减少向伊朗购买石油的施压升高,供应中断的情况可能会再增加.欧盟国家去年底每日进口约70万桶伊朗原油.

IEA估计,从今年中起,伊朗每日石油出口可能减少80-100万桶.

花旗的Kleinman表示,尼日利亚应该列於观察名单.尽管3月没有出现严重产量损失,但这个非洲最大产油国的产油设备遭到攻击,迫使皇家荷兰/壳牌(RDSa.L)等大型石油企业暂停出口.

在北海方面,英国最大的油田Buzzard出现偶发的技术问题,其产出自去年起便已减少.

Buzzard的每日产出在3月初减少至约15.3万桶,但在上周尾段回升至正常水平20万桶.

供应短缺相关图表,请点选(link.reuters.com/tab37s)(完)

--编译 白云/梁睿雪/程琳/王冠中;审校 隋芬/王洋/丁琦

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