3月整体访港旅客按年增8.8% 升幅逾两年最大--香港旅发局

路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。

旅发局表示，今年首季，整体访港旅客按年升3.7%，达约1,424万人次，其中内地旅客升幅3.8%，约为1,082万。

3月过夜旅客人次按年回升10.3%，其中中国内地过夜旅客增加12.6%，非中国内地旅客升6.8%。

旅发局数字显示，3月份整体访港旅客为458.6万人次，去年同期为421.4万；其中中国内地旅客占约73%，为333.1万人次。

3月非中国内地旅客按年增4.9%，比2月的12.4%升幅放缓；当中短途旅客市场升11.5%，旅客增加最多的市场为日本，月内升幅达28.5%。台湾仍为最大短途地区旅客来源，其次为日本及南韩。

月内长途旅客按年则减少2.4%，至41.2万。占长途旅客市场27.8%的美国，月内旅客数目按年升3.4%；跌幅最大的为澳洲，旅客同比减少15.9%。

香港访港旅客自2015年第三季连续五个季度滑落后，自去年第四季终止跌势，目前已连续两季回升。（完）

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