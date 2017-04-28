3月整体访港旅客按年增8.8% 升幅逾两年最大--香港旅发局

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
旅发局表示，今年首季，整体访港旅客按年升3.7%，达约1,424万人次，其中内地旅客升幅3.8%，约为1,082万。
3月过夜旅客人次按年回升10.3%，其中中国内地过夜旅客增加12.6%，非中国内地旅客升6.8%。
旅发局数字显示，3月份整体访港旅客为458.6万人次，去年同期为421.4万；其中中国内地旅客占约73%，为333.1万人次。
3月非中国内地旅客按年增4.9%，比2月的12.4%升幅放缓；当中短途旅客市场升11.5%，旅客增加最多的市场为日本，月内升幅达28.5%。台湾仍为最大短途地区旅客来源，其次为日本及南韩。
月内长途旅客按年则减少2.4%，至41.2万。占长途旅客市场27.8%的美国，月内旅客数目按年升3.4%；跌幅最大的为澳洲，旅客同比减少15.9%。
香港访港旅客自2015年第三季连续五个季度滑落后，自去年第四季终止跌势，目前已连续两季回升。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。