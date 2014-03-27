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中国财经 | 2014年 3月 27日 星期四 09:47 BJT

3月煤电油运显示经济运行稳中转好--发改委官员

路透北京3月27日 -在外界担忧中国经济下行压力加大之时，国家发展和改革委员会秘书长李朴民表示，从3月份的煤电油运总体运行情况显示，3月以来经济运行态势平稳中有所好转。

发改委网站援引他的话称，进入3月份以来，全国日均发电量、铁路日均装车量都有所回升，原油加工量环比、同比也均略有增长。

据其介绍，3月1日-24日，全国日均发电量148.97亿千瓦时，同比增长8.48%。3月中旬全国铁路日均装车15.98万车，比上旬增长0.81%；全国铁路日均运煤量与3月上旬以及与去年同期相比都小幅增长。与3月上旬相比，秦皇岛存煤下降比较快，全国重点电厂存煤略有下降。

稍早发布的汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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