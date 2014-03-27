3月煤电油运显示经济运行稳中转好--发改委官员

中国海关、税务、外汇将加强信息共享，防范打击违法违规--外管局
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透北京3月27日 -在外界担忧中国经济下行压力加大之时，国家发展和改革委员会秘书长李朴民表示，从3月份的煤电油运总体运行情况显示，3月以来经济运行态势平稳中有所好转。
发改委网站援引他的话称，进入3月份以来，全国日均发电量、铁路日均装车量都有所回升，原油加工量环比、同比也均略有增长。
据其介绍，3月1日-24日，全国日均发电量148.97亿千瓦时，同比增长8.48%。3月中旬全国铁路日均装车15.98万车，比上旬增长0.81%；全国铁路日均运煤量与3月上旬以及与去年同期相比都小幅增长。与3月上旬相比，秦皇岛存煤下降比较快，全国重点电厂存煤略有下降。
稍早发布的汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。
路透上海/北京4月21日 - 人民币兑美元即期周五震荡近收平，中间价则小贬。交易员称，由于周末法国将举行大选且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头；今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。