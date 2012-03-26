3月伊朗石油出口下滑 禁运影响显现

路透伦敦3月23日电---行业消息人士周五表示,3月份伊朗石油日出口量已大幅下滑,因在西方加紧制裁之际,一些买家停止或减少自该国进口石油.

据行业咨询公司Petrologistics及一家石油公司估算,3月伊朗原油日出口量似已下降约30万桶,或14%,而另一家石油公司称也注意到伊朗石油出口下降.

这是今年迄今伊朗石油出口首次出现明显的下滑.欧盟1月份宣布计划从7月开始禁止伊朗出口,另外美国和欧盟对伊朗央行施加制裁.

受上述消息影响,洲际交易所(ICE)5月布兰特原油期约一度大涨3.96美元至每桶127.06美元,距离2008年创下的纪录高点只差20美元.结算价报每桶123.13美元,升1.99美元,或1.62%.

"这从基本面来看是非常利多的,"法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)驻美国的商品研究主管Mike Wittner表示,"我认为,随着制裁措施发挥作用,伊朗出口将进一步下降.市场为此上涨,这是自然的反应."

据总部在日内瓦的石油行业咨询公司Petrologistics,伊朗3月石油日出口量可能是190万桶,低於2月时的约220万桶.

一家仍与伊朗有生意生来的石油公司的消息人士表示,有迹象显示伊朗3月石油出口全面下降,每日出口量至少减少30万桶,主要由於欧洲客户减少进口.

"我们正在不断减少进口--进口非常少,"一家欧洲石油公司的高层表示.直到今年初,这家公司一直是伊朗石油的较大买家.

另一家欧洲石油公司的贸易消息人士也估计,伊朗石油出口低於今年稍早的水平.

"我认为本月迄今的出口低於2月,"该消息人士表示,"我只是不知道3月最终数据会是多少."

与其它主要石油出口国一样,伊朗石油出口情况很难追踪,每周都有所波动.3月份还剩下一周时间,情况仍可能发生变化.

伊朗一名石油官员周五被要求说明其出口是否已经下降,他提到伊朗石油部长Rostam Qasemi在3月初的讲话.该部长当时说石油出口量与去年相当.(完)

--编译 张涛;审校 吴云凌

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