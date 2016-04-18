3月中国70个大中城市新建住宅售价同比升4.9% 环比涨1.1%

路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，3月70个大中城市新建住宅销售价格同比升4.9%，连续第六个月上升且涨幅扩大。

从环比看，3月新建住宅销售价格较上月上涨1.1%，连续第11个月上涨，涨幅较前月继续扩大。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海3月新建住宅销售价格指数同比分别上涨16%和25%。

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）