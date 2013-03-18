3月上旬粗钢日产量环比增2.5%--中钢协

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透上海3月18日 - 中国钢铁工业协会周一公布，预估3月上旬全国粗钢日均产量208.46万吨，环比增2.48%。
数据并显示，3月上旬钢协会员企业粗钢日均产量167.55万吨，环比降3.28%。
以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比%
3月上旬 208.5 +2.5
2月下旬 203.4 +1.4
2月中旬 200.6 +0.9
2月上旬 198.9 +4.4
1月下旬 190.6 -0.4
1月中旬 191.4 -1.5
1月上旬 194.4 +2.3(完)
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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