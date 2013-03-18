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中国财经 | 2013年 3月 18日 星期一 15:12 BJT

3月上旬粗钢日产量环比增2.5%--中钢协

路透上海3月18日 - 中国钢铁工业协会周一公布，预估3月上旬全国粗钢日均产量208.46万吨，环比增2.48%。

数据并显示，3月上旬钢协会员企业粗钢日均产量167.55万吨，环比降3.28%。

以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 环比%

3月上旬 208.5 +2.5

2月下旬 203.4 +1.4

2月中旬 200.6 +0.9

2月上旬 198.9 +4.4

1月下旬 190.6 -0.4

1月中旬 191.4 -1.5

1月上旬 194.4 +2.3(完)

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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