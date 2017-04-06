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国际财经 | 2017年 4月 6日 星期四 10:26 BJT

3月ADP美国民间就业岗位增加26.3万个 增幅远高于预期

路透4月5日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析师预估。

路透调查访问的分析师平均预计增加18.7万个，分析师给出的预测值最低为增加11万个，最高为增加22.5万个。

2月ADP民间就业岗位下修为增加24.5万个，初值为增加29.8万个。

本报告是同穆迪旗下的Analytics共同发布。

ADP数据公布后，美国劳工部将于周五公布非农就业数据。

路透调查的分析师预计美国3月民间非农就业岗位增加17.5万个，低于2月增长的22.7万个。

3月失业率料将持平于2月的4.7%。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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