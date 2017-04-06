3月ADP美国民间就业岗位增加26.3万个 增幅远高于预期

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透4月5日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析师预估。
路透调查访问的分析师平均预计增加18.7万个，分析师给出的预测值最低为增加11万个，最高为增加22.5万个。
2月ADP民间就业岗位下修为增加24.5万个，初值为增加29.8万个。
本报告是同穆迪旗下的Analytics共同发布。
ADP数据公布后，美国劳工部将于周五公布非农就业数据。
路透调查的分析师预计美国3月民间非农就业岗位增加17.5万个，低于2月增长的22.7万个。
3月失业率料将持平于2月的4.7%。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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