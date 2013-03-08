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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 18:19 BJT

印度股市：收在约一个月高位，受银行股和能源股上扬带动

路透孟买3月8日 - 印度股市指标BSE指数 周五收涨1.3%，至约1个月以来最高，并创下2012年11月30日以来单周最大涨幅，因对央行降息的希望升温提振HDFC Bank等银行股走高，此外政府寻求增加石油补贴支出推高了能源股。(完)
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