经纪商Marex成长重点转移 不再聚焦费用上调的LME

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透香港6月13日 - 大宗商品经纪商Marex Spectron正在将金属业务扩展至新地区和新产品，不再拘泥于伦敦金属交易所(LME)。此前LME上调收费导致该公司客户寻求更便宜的交易场所。
Marex总部位于伦敦，其金属业务全球主管Simon Van Den Born上周接受路透专访时称，公司已经聘请新员工到日本拓展业务，并且将在新加坡增加一个工业金属部门。
Van Den Born称，上述举措将加强公司目前集中在香港的区域基本金属业务，并有助打造黄金等另类业务线。
“可以说，客户的主要反映就是：怎么才能避免受到LME新费用结构的影响？人们因为费用问题而离开LME，”Van Den Born称。
记者尚未立即联系到LME进行评论。
“几年前我们的业务主要围绕LME交易大厅，以及伦敦的20名员工。而现在，业务已变得更为多元化。过去24个月中，贵金属是我们看到有不错增长的一个领域，”Van Den Born称。
“我们将目光放在机构投资者以及中国参与者身上，比如对冲基金，这些是我们正在拓展的领域...我们的中国公司业务或许有点萎缩，(但)我们的投资者业务已获增长，我们在新加坡的业务将使其得以维持。”
他表示，尽管整体金属业务稳定，但自2015年初以来Marex在中国的直接业务量萎缩了30%。
Marex Spectron是2011年由一家金属和一家石油经纪公司合并组建的，英国私募投资者JRJ Group持有多数股权。自2012年以来，公司雇员总数已经翻倍至500多人，其中有大约60人负责全球金属业务。除了伦敦以外，该公司还在休斯顿、奥斯陆和纽约设有区域总部。
Van Den Born还表示，港交所以牺牲LME当前合约结构为代价而开发月度合约的努力，正在改变其交易所的性质。(完)
(编译 刘秀红/王洋; 审校 张涛/王颖)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。