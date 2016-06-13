经纪商Marex成长重点转移 不再聚焦费用上调的LME

路透香港6月13日 - 大宗商品经纪商Marex Spectron正在将金属业务扩展至新地区和新产品，不再拘泥于伦敦金属交易所(LME)。此前LME上调收费导致该公司客户寻求更便宜的交易场所。

Marex总部位于伦敦，其金属业务全球主管Simon Van Den Born上周接受路透专访时称，公司已经聘请新员工到日本拓展业务，并且将在新加坡增加一个工业金属部门。

Van Den Born称，上述举措将加强公司目前集中在香港的区域基本金属业务，并有助打造黄金等另类业务线。

“可以说，客户的主要反映就是：怎么才能避免受到LME新费用结构的影响？人们因为费用问题而离开LME，”Van Den Born称。

记者尚未立即联系到LME进行评论。

“几年前我们的业务主要围绕LME交易大厅，以及伦敦的20名员工。而现在，业务已变得更为多元化。过去24个月中，贵金属是我们看到有不错增长的一个领域，”Van Den Born称。

“我们将目光放在机构投资者以及中国参与者身上，比如对冲基金，这些是我们正在拓展的领域...我们的中国公司业务或许有点萎缩，(但)我们的投资者业务已获增长，我们在新加坡的业务将使其得以维持。”

他表示，尽管整体金属业务稳定，但自2015年初以来Marex在中国的直接业务量萎缩了30%。

Marex Spectron是2011年由一家金属和一家石油经纪公司合并组建的，英国私募投资者JRJ Group持有多数股权。自2012年以来，公司雇员总数已经翻倍至500多人，其中有大约60人负责全球金属业务。除了伦敦以外，该公司还在休斯顿、奥斯陆和纽约设有区域总部。

Van Den Born还表示，港交所以牺牲LME当前合约结构为代价而开发月度合约的努力，正在改变其交易所的性质。(完)