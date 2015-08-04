沪深证交所修订两融规则 融券卖出后需次日才能还券

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月4日 - 中国上海和深圳两大证交所周一晚间同时发布公告，分别修订各自的融资融券交易实施细则，明确规定投资者在融券卖出后，需自次一交易日方可偿还相关融券负债。
上海证交所相关负责人表示，该项规定对于目前利用融券业务变相实现日内多次回转交易的投资者进行了一定限制。在不影响融资融券正常业务需求的前提下，进一步规范了融券交易秩序，有利于维护市场稳定。
上海证交所公告指出，新规则具体条文是“客户融券卖出后，自次一交易日起可通过买券还券或直接还券的方式向会员偿还融入证券。”
修改前，这一条款则为客户融券卖出后，可通过买券还券或直接还券的方式向会员偿还融入证券。这意味着投资者可以不断通过融券卖出和买券还券实现当日回转交易。
深交所公告亦指出，修订融券相关条款，主要为防止部分投资者利用融资融券业务，变相进行日内回转交易，加大股票价格异常波动，影响市场稳定运行。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。