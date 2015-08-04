沪深证交所修订两融规则 融券卖出后需次日才能还券

路透上海8月4日 - 中国上海和深圳两大证交所周一晚间同时发布公告，分别修订各自的融资融券交易实施细则，明确规定投资者在融券卖出后，需自次一交易日方可偿还相关融券负债。

上海证交所相关负责人表示，该项规定对于目前利用融券业务变相实现日内多次回转交易的投资者进行了一定限制。在不影响融资融券正常业务需求的前提下，进一步规范了融券交易秩序，有利于维护市场稳定。

上海证交所公告指出，新规则具体条文是“客户融券卖出后，自次一交易日起可通过买券还券或直接还券的方式向会员偿还融入证券。”

修改前，这一条款则为客户融券卖出后，可通过买券还券或直接还券的方式向会员偿还融入证券。这意味着投资者可以不断通过融券卖出和买券还券实现当日回转交易。

深交所公告亦指出，修订融券相关条款，主要为防止部分投资者利用融资融券业务，变相进行日内回转交易，加大股票价格异常波动，影响市场稳定运行。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。