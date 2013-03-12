《Home专栏》利润率对中国钢企来讲不是小问题

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦3月11日 - 铁矿石市场正在经历一段令人不安的平静期。

2012年底一波云霄飞车般的剧烈涨跌之后，以钢铁指数计的现货铁矿石价格.IO62-CNI-SI已经从今年2月高位每吨159美元下滑，目前在150美元略下方持稳。

和往年第一季一样，供应面依旧紧俏，这要“归功于”两大海运铁矿石出口国巴西和澳洲受天气相关因素干扰。

中国钢厂的需求旺盛，因预计进入第二季终端需求改善，这些钢厂提高了运转率。

正是这些季节性因素的“正常”组合，往往在每年这个时候造就强劲的铁矿石价格。

然而一个警讯来自上海期交所(SHFE)的螺纹钢市场。过去数周螺纹钢合约一直稳步下滑，这样一来，中国庞大钢铁行业中至少一半钢企的利润遭到挤压。

正是这种高投入价格和低产出价格对利润造成的挤压，在去年8月触发了铁矿石恶性抛压。

虽然这一次情况不尽相同，但系统性的微薄利润仍是中国钢铁行业非常典型、也是非常危险的一个特征。

**暂时持稳**

目前铁矿石价格维持稳定，主要原因是供应减少，特别是运往中国市场的现货铁矿石减少。

中国今年1-2月的铁矿石进口较上年同期下降1.5%。

麦格理银行的分析师团队称，虽然来自巴西的船货基本持平于上年同期，但进口自澳洲的铁矿石情况却明显不一致了。

他们估计，澳洲最大铁矿石生产商力拓因出货港口遭气旋干扰，今年头九周的出口减少了7.2%。

这部分不太可能完全由中国国内生产填补，因中国北部矿山通常在冬季月份削减产量。

另一方面，需求则一直处于强劲水平，一开始是由于补充库存，现在则因中国钢产量在增加。

中国钢铁工业协会(CISA)的最新数据显示2月底年率化产量为7.42亿吨，为去年5月以来最高总体生产量。

当然，关键问题是终端用户需求是否能与这样的生产率相配。

上海期交所钢价显示，至少有部分并非如此。

**警讯**

上海期交所螺纹钢的价格，对于需求和对营业利润率都有重要意义。

当前螺纹钢的疲弱价格反映出，由于中国政府再度聚焦房市调控，使市场对建筑业产生疑问。

螺纹钢广泛用于建筑活动，因此任何再度致力使商用不动产市场降温的举措，都不利螺纹钢需求，自然也利空螺纹钢价格。

那对供应建筑业材料的中国钢铁厂商也不是好消息。

特别是因为他们再度面对了产品价格下跌和铁矿石投入价格仍高的压挤。

至少中国钢板市场似乎维持得比较好，钢板产品比较偏重面向制造业和汽车业。

宝钢股份(600019.SS)刚刚连续第四个月上调了热轧钢和冷轧钢的价格。该公司是中国市值最大的上市钢铁制造商，且亦是价格趋势的引领者。

而最终的结果，就是倾向生产板型钢材的中国大型钢企，与倾向生产长型钢材的众多小型钢企的境况背道而驰。

据麦格理银行称，前者正在提高产出，而后者则减产。此外，麦格理认为，“小型钢企的盈利能力继续恶化，因建筑用钢铁的价格几乎未见有变化，尽管原材料成本压力上升。”

因此，在铁矿石价格持稳的表面背后，隐藏着紧张的情势。

短期前景取决于未来几周这些各异的中国钢铁厂商会有如何表现。

**典型特征**

相当微薄的利润率是中国钢铁业的典型特征，而当利润条件变得过于恶劣时，又有可能反过来影响到铁矿石价格，就好像去年8月时的那样。

中国当局把这种利润率极低的原因归咎于铁矿石生产商，尤其是三大矿商淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.L)和必和必拓(BLT.L)，这三家矿商仍主导者海运铁矿石市场。

“三大矿山和部分贸易商为了弥补之前的亏损，存在延迟发货、控制发货量和惜售现象，在市场上造成了铁矿石暂时性供给短缺的假象，”中国国家发改委上周在网站上称。

这纯粹是呼应中钢协的说法。几年来，中钢协几乎不放过任何机会来指责供应商造成了铁矿石价格的高企。

而对中国当局来说，一个更残酷的事实是，在决定铁矿石价格的过程中，需求和供给同等重要，而结构性的产能过剩是导致钢企利润率低落的单一最大原因。

在这一点上，中国钢铁业并不孤独。欧洲存在许多“僵尸”钢企，这些钢企的产量仍超出市场能够消化，且亦面临着较低的利润率。

但中国累积的过剩钢铁产能十分巨大，而且越来越成为问题，因为未来一段时期中国钢铁消费增长步伐料面临结构性放缓。

北京当局对此心知肚明，所以作出一系列新的承诺，要淘汰钢铁业过时和污染严重的企业，并强迫进行行业整合。

不过这是否能比以往举措更为有效，仍有待观察。

山东石横特钢有限公司董事长张武宗就认为效果不大。对中国钢铁行业自上而下的改革为什么不会取得成功，他提出了强有力的看法。

但在此之前，中国庞大的钢铁行业仍将面对利润被压缩的问题。

而这意味着，对于铁矿石市场来说，这仍将是一个基本面问题，对矿商亦然，因为他们最终也要受到中国钢企稀薄的利润率所左右。(完)

(编译 艾茂林/张若琪/侯向明; 审校 蔡美珍)

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