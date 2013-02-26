中国期市: 上海金交所将黄金延期交收合约保证金比例从10%提高到11%

路透新加坡2月26日 - 上海黄金交易所周二在网站公告中称,将提高黄金延期交收合约保证金 比例,从10%提高到11%.

为控制交易风险,如果黄金或白银延期交收合约的未平仓合约连续四日超过35%,则该交易所将采取提高合约保证金、限制新仓位、调整涨跌停板或迫使合约关闭等作法.

该交易所称,常称作黄金T+D的黄金延期交收合约过去四日的未平仓合约增长了37.73%至223.99吨.

涨跌停板幅度限制维持在7%不变.(完)