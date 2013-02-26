中国期市: 上海金交所将黄金延期交收合约保证金比例从10%提高到11%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡2月26日 - 上海黄金交易所周二在网站公告中称,将提高黄金延期交收合约保证金 比例,从10%提高到11%.
为控制交易风险,如果黄金或白银延期交收合约的未平仓合约连续四日超过35%,则该交易所将采取提高合约保证金、限制新仓位、调整涨跌停板或迫使合约关闭等作法.
该交易所称,常称作黄金T+D的黄金延期交收合约过去四日的未平仓合约增长了37.73%至223.99吨.
涨跌停板幅度限制维持在7%不变.(完)
(编译 石冠兰; 审校 白云)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。