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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 29日 星期五 13:34 BJT

迈阿密赛莎娃率先晋级女单决赛

周四索尼网球公开赛(迈阿密赛)女单半决赛莎拉波娃6-2 6-1轻松击败塞尔维亚选手扬科维奇，率先取得决赛入场券。成就过四大满贯赛冠军伟业的莎娃目前从未取得过迈阿密赛的冠军头衔。此外在男单赛场上穆雷6-4 6-3两盘直落克罗地亚选手马林·西里奇，晋级男单半决赛。路透
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