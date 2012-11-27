卡尼以往表现或能暗示英国央行未来路线

* 英国央行新总裁可能严格要求银行业达到巴塞尔规定

* 卡尼曾采用量化宽松之外的选项

路透多伦多11月27日电---英国央行的下一任总裁可能对银行业要求严格,但在货币政策方面可能会比他近期的强硬言论所暗示的更加灵活.

加拿大央行总裁卡尼周一被任命为下一任英国央行总裁.卡尼曾与一些全球最具影响力的金融界高管叫板,迫使他们降低银行风险,甚至不惜以牺牲部分利润为代价,这为其在全球范围内赢得声誉.

卡尼对金融监管的态度是"严厉而谨慎,而不是只有严厉...或只有软弱的监管,"彼得森国际经济研究所高级研究员Edwin Truman表示.

卡尼是20国集团(G20)成立的金融稳定委员会的负责人,并且在推动银行业新规方面发挥了重要作用.该委员会的成立,旨在避免重演2008年的全球金融危机.

明年英国央行除了负责货币政策之外,还将负责英国的金融监管,这将使卡尼成为伦敦金融城管理方面的一个重要决策者.

英国银行界不会忘记去年他与摩根大通(JPM.N)主管杠上的情形.

当时当局要求银行提拨更多资金,以做为未来爆发危机时的缓冲.而根据曾参与那场闭门会议的一位人士说,摩根大通首席执行官迪蒙把这项要求斥为"荒唐的胡闹".

据称卡尼当时对迪蒙说,这些规则调整是对金融危机的"合理"回应,然後就怒气冲冲地离开会议.

在过去一年里,卡尼对必须推行巴塞尔III协定的立场从未动摇.该协定要求银行保持更多资本.就在上个月,外界引述卡尼的话说,有人觉得为了保护疲弱的全球经济,全球银行业改革应该被淡化或推迟,这种想法是"不切实际的".

"他的态度一直很明确,认为要确保不再重蹈次贷危机的覆辙,有必要作出改变,"TD Bank Financial Group副首席分析师Derek Burleton说."这将是他将要在伦敦传达的讯息."

英国金融服务监管局(FSA)银行监督主管曾建议,应把英国银行业的零售分支及投行业务完全分开.但是卡尼可能对此不太认同.

加拿大六大银行均有主要投行分支.身为加国央行总裁,卡尼并未明确说过反对此种模式的存在.

相反地,加拿大决策当局诉诸管理和监督,以避免发生危机,导致像他国那样用纳税人的钱来纾困.

如果这位英国央行新总裁确实认为英国银行业有任何方面的缺失,他应该会公开讲明.在加拿大,卡尼就曾利用他央行总裁的影响,对家户债务水平高企以及楼市泡沫提出警告.

他还在8月时因指责加国企业死抱现金而引发争议.卡尼当时称,企业应把现金拿来投资,要不就返还给股东.在经济风险高企之际,不少大型英国企业也存在类似有钱却不愿投资的情况.

**灵活地运用货币政策**

在关键的货币政策问题上,卡尼长期以来的表现显示,他更倾向於灵活地运用货币政策,而不是死抱着宽松或紧缩立场.

今年以来,卡尼的言辞都很强硬.4月时,加拿大央行成为七国集团(G7)中唯一讨论加息的央行.

加拿大央行也是金融危机後第一个收紧政策的G7央行,在2010年三度上调主要政策利率.

但分析师指出,卡尼制定政策时总是很务实,擅于在条件合适时调整政策方向.

在全球经济遭遇新阻力的情况下,卡尼上个月削弱了加拿大央行收紧政策的倾向,称加息的"紧迫性降低".加国央行的主要政策利率维持在1%水平已有两年多时间.

"我认为他的鹰派倾向一点都不明显.事实上,加拿大央行的强硬倾向更多是在反映基本经济形势,而非卡尼自身的(观点),"BMO Capital Markets副首席分析师Doug Porter称.

与英国央行不同,卡尼之前决定不使用量化宽松举措,主要是因为加拿大经济从未糟糕到需要采取此类措施的地步.英国央行已购买了3,750亿英镑的公债.

而另一方面,卡尼领导下的加拿大央行则率先将长期低利率承诺作为政策工具,而英国央行直到现在都反对这麽做.

2009年,加拿大央行曾有条件承诺维持利率在0.25%的纪录低位直到2010年中期.自那以後,美国联邦储备理事会(美联储,FED)便效仿此策略.

鉴於英国经济困难重重,卡尼可能需要采取诸如此类具有创造性的举措.自金融危机以来,英国经济曾两度衰退.

加拿大基金管理公司MD Physician Services的首席投资官William Horton表示,卡尼"出任此职位的优势在於,他将评估形势且能适当地调整政策,所以不会陷入要麽强硬、要麽温和的教条主义".(完)

--编译/审校 李春喜/李婷仪/许娜/丁琦

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