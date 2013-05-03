芝加哥期市：CBOT－7月玉米期货遭遇获利了结下滑，但库存紧张提振5月期货

美国股市：小涨，投资者在习特会前感到不安
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五涨跌互见，交易商称，7月期货和远月合约遭遇获利了结下滑，但现货月5月合约因库存紧张、农户出售缓慢以及美国玉米因天气潮湿而播种缓慢带动上涨。
本周现货月玉米价格大涨8.6%。
大豆期货大涨引发的投机性买盘也推高现货月合约。
利多的价差交易，即买入旧作月份合约，卖出新作合约提振旧作期货，但打压新作期货。
今日无2013年5月玉米合约交割。
中国国家粮油信息中心周五指出，中国在国内玉米主要产区收储量高于预期，导致供应趋紧及国内价格上涨。
7月玉米期货低于所有关键移动均线切入位，关键阻力位在50日移动均线切入位6.62-3/4美元。九日相对强弱指标为62。
7月玉米合约 跌3/4美分，报6.61-1/4美元。5月合约 升2美分，报6.99-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为181,692口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1 %，5月合约 触及本周最低水平，交易员称，主要因技术性卖盘。 CBOT-5月玉米合约 收跌4美分，报每蒲式耳3.60-3/4美元。 上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出 口销售旧作玉米113.81万吨，高于预估，销售新作玉米3.46万吨。 包括原油在内的其它商品期货走高，给玉米期货带来支撑。汤森路透 跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 升0.3%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为266,130口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)