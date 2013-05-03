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市场报道 | 2013年 5月 4日 星期六 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT－7月玉米期货遭遇获利了结下滑，但库存紧张提振5月期货

路透5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五涨跌互见，交易商称，7月期货和远月合约遭遇获利了结下滑，但现货月5月合约因库存紧张、农户出售缓慢以及美国玉米因天气潮湿而播种缓慢带动上涨。

本周现货月玉米价格大涨8.6%。

大豆期货大涨引发的投机性买盘也推高现货月合约。

利多的价差交易，即买入旧作月份合约，卖出新作合约提振旧作期货，但打压新作期货。

今日无2013年5月玉米合约交割。

中国国家粮油信息中心周五指出，中国在国内玉米主要产区收储量高于预期，导致供应趋紧及国内价格上涨。

7月玉米期货低于所有关键移动均线切入位，关键阻力位在50日移动均线切入位6.62-3/4美元。九日相对强弱指标为62。

　　7月玉米合约 跌3/4美分，报6.61-1/4美元。5月合约 升2美分，报6.99-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为181,692口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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