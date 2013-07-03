芝加哥期市：CBOT玉米期货续升，因库存紧张及7月合约没有交割

路透7月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，交易商称因玉米库存紧张，且7月合约没有交割以及农户卖盘缓慢。

美国作物天气仍有助于提升产量，玉米本季产量将创纪录的前景限制了玉米期货的升幅。

一农业气象学家周二表示，预计至少到7月中，美国中西部玉米和大豆产区天气状况将继续对作物有利，气温适中，且有零星降雨。

Informa Economics周三将今年美国玉米产量预估由140.78亿蒲式耳上调至142.59亿。

中国国家粮油信息中心（CNGOIC）报告指出，近期美国玉米期货价格下跌给贸易商带来采购机会，近日中国私营贸易商新采购了三船美国新季玉米。

7月合约的关键支撑位在100日移动均线切入位6.62-1/4美元，阻力位在200日移动均线切入位6.93-3/4美元。九日相对强弱指标为58。 7月玉米合约 升5-1/2美分，报6.78-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为181,643口。(完)

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