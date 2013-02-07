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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 18:31 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元触及盘中高位,受英国央行候任总裁卡尼讲话提振

路透伦敦2月7日 - 英镑兑美元 周四触及盘中高点1.5750美元,交易商指因彭博援引英国央行候任总裁卡尼的话报导称,该央行应该退出非常规货币政策.(完)
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