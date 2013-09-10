国际油市：亚洲汽油裂解价差陷入21个月低点

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透新加坡9月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周二反弹至至五个交易日高点每吨110.0，受台湾需求支撑。
汽油裂解价差持平，因大量供应使价差维持在21个月新低每桶1.24美元。
台塑石化购买了大约10万吨船期为10月下半月的石脑油，每吨较日本C&F报价贴水1-3美元。
这样该公司下月交货油品的总购买量升至25万吨。
多数卖家仍希望糟糕的市场行情很快结束，11月的价格较10月上涨，因西方国家炼厂检修、以及亚洲疲弱的价格抑制了向该地区的出口。
但石脑油市场的乐观情绪并未蔓延至汽油市场，由于8月的需求高峰已经逐渐结束，预计需要更长的时间才能消化大量供应。(完)
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(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会