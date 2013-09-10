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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 21:18 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差陷入21个月低点

路透新加坡9月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周二反弹至至五个交易日高点每吨110.0，受台湾需求支撑。

汽油裂解价差持平，因大量供应使价差维持在21个月新低每桶1.24美元。

台塑石化购买了大约10万吨船期为10月下半月的石脑油，每吨较日本C&F报价贴水1-3美元。

这样该公司下月交货油品的总购买量升至25万吨。

多数卖家仍希望糟糕的市场行情很快结束，11月的价格较10月上涨，因西方国家炼厂检修、以及亚洲疲弱的价格抑制了向该地区的出口。

但石脑油市场的乐观情绪并未蔓延至汽油市场，由于8月的需求高峰已经逐渐结束，预计需要更长的时间才能消化大量供应。(完)

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(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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