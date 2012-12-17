国际油市: 石脑油裂解价差跳涨,受台湾需求带动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月17日 - 周一亚洲石脑油价格升至两周高位每吨951.5 0美元,裂解价差飙升15.37%至每吨140.90美元,创上周二以来最高,台湾需 求以及液化石油气(LPG)价格上涨给予支撑. 台塑标购1月21日至2月5日运抵麦寮(Mailiao)的船货.预计周三公布 中标结果. 一北亚交易员称,"西方向亚洲的出口有限,以及台塑求购给予市场支 撑." 台塑此前买入约10万-12万吨12月下半月运抵的石脑油,成本加运费价 为每吨较日本现货报价溢价约14美元. 韩国湖南石油化学买入7.5万吨1月下半月运抵的船货,成本加运费价 为每吨较日本现货报价溢价14美元. 一些交易商惊讶在强劲的市场中有如此低的价格,不过其他交易商言 道,一些有过剩船货的卖家有释出船货的一些压力,韩国多数买家已完成购 买1月船货. 亚洲汽油裂解价差升至两周高位每桶6.82美元,追随石脑油涨势.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。