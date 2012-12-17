国际油市: 石脑油裂解价差跳涨,受台湾需求带动

路透新加坡12月17日 - 周一亚洲石脑油价格升至两周高位每吨951.5 0美元,裂解价差飙升15.37%至每吨140.90美元,创上周二以来最高,台湾需 求以及液化石油气(LPG)价格上涨给予支撑. 台塑标购1月21日至2月5日运抵麦寮(Mailiao)的船货.预计周三公布 中标结果. 一北亚交易员称,"西方向亚洲的出口有限,以及台塑求购给予市场支 撑." 台塑此前买入约10万-12万吨12月下半月运抵的石脑油,成本加运费价 为每吨较日本现货报价溢价约14美元. 韩国湖南石油化学买入7.5万吨1月下半月运抵的船货,成本加运费价 为每吨较日本现货报价溢价14美元. 一些交易商惊讶在强劲的市场中有如此低的价格,不过其他交易商言 道,一些有过剩船货的卖家有释出船货的一些压力,韩国多数买家已完成购 买1月船货. 亚洲汽油裂解价差升至两周高位每桶6.82美元,追随石脑油涨势.(完)