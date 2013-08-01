国际油市：亚洲石脑油裂解价差降至一个月低位，受累于供应沉重

路透新加坡8月1日 - 亚洲石脑油价格周四升至两日高位每吨895美元，但裂解价差降至一个月低位每吨85.30美元，因市场受累于供应沉重。

台湾和马来西亚需求未能提振人气。

Titan从Pasir Gudang购入约5万吨全馏分规格石脑油，交货日期为9月下半月，成本加运费(C&F)较日本报价每吨高约2美元。

台塑石化购买类似规模，但为公开规格，交货期为9月上半月，成本加运费(C&F)较日本报价略贴水。

印度HMEL向嘉能可出售2.3万吨石脑油，装运日期为8月23-24日，价格升水每吨26美元，较7月两批船货跌13.3-26.0%。

亚洲汽油裂解价差盘旋在三个半月低点每桶7.24美元附近，尽管新加坡库存走低。

交易商称库存降低应是暂时性的，因亚洲最大汽油进口国印尼的未来需求料放缓。(完)

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