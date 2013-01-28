欧元债市: 德债期货缩窄盘初跌幅,受逢低买盘支撑

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透伦敦1月28日 - 德债期货周一缩窄盘初跌幅,因昨日市场大跌后交易商逢低吸纳,此外市场交投清淡亦放大价格波幅.
德债期货 现跌4个跳动点,至142.46,稍早曾跌至142.11低位.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 艾茂林)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)