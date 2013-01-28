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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 16:50 BJT

欧元债市: 德债期货缩窄盘初跌幅,受逢低买盘支撑

路透伦敦1月28日 - 德债期货周一缩窄盘初跌幅,因昨日市场大跌后交易商逢低吸纳,此外市场交投清淡亦放大价格波幅.

德债期货 现跌4个跳动点,至142.46,稍早曾跌至142.11低位.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 艾茂林)
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