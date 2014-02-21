市场资金充斥泛起泡沫 FED是否准备扑灭风险？

* 五年的政策宽松之后，金融泡沫泛起

* 可能摆脱传统做法，采用利率来抑制风险

* 随着叶伦上位，相关争论可能加剧

路透纽约2月20日 -在美国联邦储备委员会(美联储/FED)内部，关于是否应该准备升息来刺破资产泡沫的争论正在升温。美联储的监管工具可能无法应对泡沫问题。

2007-2009年金融危机让许多人思考，美联储是否应该在危机爆发前几年就大胆地紧缩政策，以防止华尔街高风险的抵押债券问题发展到不可收拾的地步。

现在，利率维持在近零水准已经五年多了，而且通过购买债券向经济中注入了数万亿美元的资金，如何更好地在泡沫迹象一经出现就及时采取行动，对于美联储和新任主席叶伦来说可能成为一个关键问题。

如果美国经济继续成长而通胀继续顽固地守在低位，那么关于金融稳定性的担忧就可能促使叶伦更快地撤除政策刺激措施。

在接受采访和发表讲话时，一些美联储官员都纷纷提出，是否应该扩大货币政策的权限，把金融市场风险纳入进来。传统上，货币政策的职责是稳定通胀和实现充分就业。

现在的忧虑在于，仅靠金融危机后采用的许多新规，不足以抑制这类冒险行为，而冒险操作可能损及美国经济。目前高收益债券利率已经接近数年低点，杠杆贷款在飙升。

叶伦及美联储多数决策者都认为，加息应是解决这类问题的最后一个选项，但美国联邦储备理事会理事史坦等人对加息的态度则更加开放。史坦一年前引发了这场争论，当时他说，货币政策“得到充分利用”，但金融监管可能不尽然。

“我赞同史坦的观点，这可能很难在监管层面获得及时且有合理针对性的回应，”圣路易斯联储总裁布拉德上周对记者表示。

“因此，可能必须要采用利率工具，”他说，并补充称：“这是一个生硬的工具，只有在有充分理由的情况下才会这样做。”

2010年防范整体金融风险的多德-弗兰克金融改革法案约束着美联储，其通常将之解读为，直接监管银行和其他金融机构，并就资本标准等问题制定更严格的规则。

美联储具有双重历史使命：确保最大程度的可持续就业，并确保稳定的低通胀。

就业市场改善以及对通胀率下滑势头将很快止住的信心增强，促使美联储在今年稍早开始缩减购债规模。

该央行预计将持续减少资产购买，并于今年稍晚完全停止，届时其资产负债规模将达到约4.6万亿(兆)美元。美联储明年可能会开始将利率从近零水平缓慢提升。

但若美国经济今年增长率达到3%，并且在明年进一步加快，就如联储先前预期一般，那么投资者将更愿意作出高风险押注。如果与此同时通胀率仍低于目标，而失业率高于目标，则联储官员可能会面对一个难题：出现金融振荡的风险何时会压过进一步刺激经济的渴望？

**宽松政策的意外效果**

现在已经有迹象说明，货币宽松举措带来了出乎预料的结果。

除了与日本央行和其他央行一道实施超宽松政策之外，美联储还帮助维持全球金融市场利率在较低水平，从而鼓励投资人承担风险以换取更高收益。

根据汤森路透数据，美国本季发行的高收益公司债利率约在6.97%，接近至少2006年以来的低点。

市场冒险情绪的另一信号为，去年第二季度，美国杠杆贷款收益飙升至最高水平3,648亿美元，2013年第四季时则为3,129亿美元。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在本月稍早讲话时称，高收益公司债“出现亏损”。曾担任对冲基金经理的他，现在成为最为关注宽松货币政策风险的央行官员之一。

同时，美国股市也接近历史高点，看好未来回报的投资者进场追高，特别是小型股。罗素2000小型股指数.TOY预期市盈率(本益比)目前较上年同期高出20%。

**美联储思路出现重大变化**

根据周三发布的会议记录，在1月28-29日的政策会议上，美联储官员们表示宽松货币政策“可能导致投资者承担过多风险，从而损害长期金融稳定性。”

若干决策者认为，应该明确将升息决定与金融稳定性的可知风险挂钩。

诚然，这几年来资金持续涌入风险资产，而少有分析师认为现在存在促使美联储收紧政策的资产泡沫。毕竟，美联储正在保持信贷宽松以鼓励投资，这样才能促进就业和经济增长。

就连叶伦也承认持续低利率“将形成泡沫。”

她上周对国会表示，“我们不能撤走解决这一问题的货币政策，”

这标志着美联储自金融危机以来思路想法的重大变化。

10年前，在趋于火爆的房价和股市所带动的经济状况下，当时的美联储主席格林斯潘采取了完全相同且温和的步骤以紧缩此前非常宽松的货币政策。

为了避免扼杀2001年衰退以来的经济复苏，格林斯潘在每次政策会议上均以最小步伐升息，其继任者伯南克也采取了同样的作法，直至2006年中期才收手。

即使直到那时，利率也仅只有5.25%，但次贷危机的种子已经播下，紧接着几十年来最严重的经济衰退出现了。

采用的许多金融监管方法要用数年才能实施，而且监管机构认为共同基金和三方回购市场等一些金融领域仍脆弱不堪。

德银证券首席美国经济学家Peter Hooper表示，目前美联储更愿意依赖监管来应对金融稳定事宜；这位经济学家此前为美联储官员。

但他表示，为了终结美联储资产购买，金融稳定“毫无疑问起着部分作用，”但其也补充称，美联储承诺在一段时间内维持低利率，也将鼓励投资者”追逐收益率。“(完)

(编译 张涛/李爽/徐文焰/朱晓军/于春红; 审校 龚芳/孙茉莉)

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