市场热谈：中国养老金投资股市"远水"难解"近渴"

12月1日在上海一家证券营业所拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

* 中国股市疲软下养老金入市呼声渐起

* 但政策规划"远水"难解"近渴",市场冷眼以对

* 养老金入市是长期发展方向但难一蹴而就

作者 康熙泽/林琦/沈燕

路透北京/上海12月21日电---在近期中国股市走势惨烈连创新低之际,有关养老金入市的呼声渐起,证监会主席、全国社保基金理事长等重量级官员接连发表评论,但政策规划"远水"显然难解"近渴",市场最终选择冷眼以对.

分析人士指出,利用养老金进行多元化投资事关重大并涉及多方利益,虽是长远发展方向但难一蹴而就.此前有关建议养老金入市的言论就屡有所闻,但毫无实际进展,投资者对此美好愿景似已不再感冒.

"(养老金入市)应该不会那麽快,明年既使有突破,也可能只是试点,初期规模不会大."信达证券研发中心副总经理刘景德称,虽然这一消息在心理层面对股市有一些利好推动,但大盘已是积重难返.

中国证券监督管理委员会主席郭树清上周四公开建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益;全国社保基金理事会理事长戴相龙亦在一论坛表示,基本养老保险金长期收益较低,未来应有一定比例投资股市.

湘财证券分析师徐广福对此表示,有关各方的表态只是中长期规划,远水难解近渴.对於目前市况,市场期待政府拿出来的是真金白银而不是口号.

沪综指周三则完全无视有关养老金入市的言论以及外围股市大涨的利好,继续保持4月份以来形成的漫漫跌势,终盘失守2,200点收挫1.12%,该指数上周五一度跌至2,170.748点的33个月新低.

一市场人士在其博客中称,众所周知,中国股市从设立之初根本就没有考虑过保护投资者的利益,拿老百姓的养命钱投资股市太过冒险,养老金入市这个消息反到让人觉得不安.

"如果养老金进入股市之後出现大幅度亏损,那就不是亏掉一点钱那麽简单,最严重的很可能会出现社会动荡.因此,我个人认为,让养老金进入股市一定要慎重."他称.

截至2010年底,中国地方管理的基本养老保险基金结存1.5万亿(兆)元人民币,目前这笔钱只能存银行或买国债,10年来年均投资收益率不到2%,低於年均通货膨胀率.而全国社保基金入市运营的10年来,扣除通胀率後的年回报率达到7%.

**困难重重但在推进**

一方面是未来国内养老资金巨大的缺口,另一方面却是养老金本身因投资渠道狭窄,收益率长期偏低,实际价值不断"缩水",借力资本市场被视作解决上述问题的重要途径之一.业内人士指出,前路虽困难重重但仍在努力推进.

中国社会科学院金融研究所所长助理兼保险研究室主任郭金龙指出,养老金入市是一个正确的方向,有利於改善目前养老金在期限收益上的不匹配.但是操作起来比较难,因为这部分资金由地方政府管理,且是各地方商业银行主要存款来源.

"直接关系到地方经济的发展,如果投资股市地方政府未必愿意.且养老金入市也需要有专业的金融机构来操作,而目前地方负责管理养老金的仍是政府职能部门."他称.

但多数分析人士亦认为,监管层对这一政策的推动在加速.兴业银行市场研究总监鲁政委称,最近社保相关的部门、证券监管部门都在讲引进基本养老金入市,"他们试图把这个推得快一点.但是毕竟养老金是养命钱,所以一定要审慎."

中国社科院此前发布报告称,国家可能成立投资管理公司来管理运营基本养老保险基金.报告建议,国务院有关部门对地方管理的基本养老保险基金和中央财政集中的全国社会保障基金的投资管理体制进行统一研究,统一决策.

戴相龙表示,支持有关部门酝酿建立养老保险基金投资运营机构.人力资源和社会保障部社会保险基金监督司司长陈良则透露,相关监管部门正在积极起草基本养老保险基金监管条例及若干个规章及规范性文件,有望明年出台.

**投资或以债券为主**

中国养老金投资管理若实施,分析师普遍认为,防范风险将是首要问题,且初期更可能以小规模试点起步,投资标的应以固定收益类产品为主.

刘景德称,过去20年走势来看,中国股市波动较大,尤其是需要防范系统性风险,政府部门需要在制度和监管上下一些功夫.

针对养老保险金保守型、长期性的投资性质,汇添富基金总经理助理娄焱建议,养老金专业化管理初期应以债券等固定收益类产品为主,逐步提高股票比例.

戴相龙指出,未来中国养老金体系覆盖范围会越来越大,养老金进入资本市场投资要求的是长期回报.在投资比例上,可能低於社会保障基金40%的入市比例,但可能高於商业保险25%的入市比例.

鲁政委则认为,基本养老金投资股市比例应低於商业保险25%的比例,"25%恐怕太高了,起码眼下看是这样,主要还是应该以配置债券类产品为主."

而有补充养老金之称的企业年金目前规模已有3,000多亿,今年增量在400-500亿元.根据相关规定,企业年金投资股票等权益类产品及股票基金,混合基金,投资连接险等产品的比例,不得超过投资组合净值的30%.(完)

--审校 曾祥进

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