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市场报道 | 2015年 8月 15日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货受逢低承接买盘带动小涨，本周下滑2%

路透芝加哥8月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小幅收
高，交易商称受本周大跌后的少量逢低承接买盘带动，本周期价跌2%。
    
    交易商称，预报称美国中西部玉米种植带的西北部未来几日将有降雨
，投资人也因此买入玉米期货，卖出大豆期货。
            
　　9月玉米合约 涨1/4美分，报3.64美元。 
    
    本周，近月玉米期货跌约2%，扭转上周的升势，因美国农业部周三的
美国产量预估大于预期。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为345,310口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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