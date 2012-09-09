一周市场焦点：ECB购债缓解紧张情绪 但切勿误为乐观情绪复燃

撰稿 Mike Dolan 编译 张明钧

路透伦敦9月7日电---延宕多时、看似无止境的欧元危机可能已经画出一条防火巷,但可别把投资人压力缓解和市场上的"动物本能冲动"混为一谈.

欧洲央行周四提出的拯救欧元计划,最明显的效应就是让投资人更加关注世界上其他导致全球经济循环更具不确定性的议题,而随着云廓风清,基本面和企业面分析也可以取代危机思维.

"这争取到可贵的时间,尽管其付出了高昂代价.但这不会让我突然转向买进意大利或西班牙等二线国家公债,因其本身不会解决当地根本的经济问题,"纽约OppenheimerFunds首席经济学家Jerry Webman表示,该公司管理约1,760亿美元资产.

"但欧洲央行总裁德拉吉的作为解除了欧元立即瓦解的威胁,这让投资人可以暂时将视线离开南欧,转而讨论全球各地企业目前的成长状况,并再次关注基本面因素,制定一些投资决策.

除了在企业方面挖宝外,本月余下时间宏观经济观察视角肯定会从欧洲扩大至其他地方.

单单在下周,经济放缓的中国将公布8月多项数据,让人可一窥其经济体质,而在美国总统选举全速推进之际,联邦储备理事会(FED)将决定扩大印钞是否恰当.

除此之外,还有连串欧元区重大事件将登场,包括德国法院就欧元区新援助基金的合宪性作出判决、希腊纾困计划最新进度、以及荷兰大选等等.

过去一年来,各地市场已经被所谓的欧元瓦解的"尾部风险"(机率极低事件)所瘫痪,然而对於这些市场而言,欧洲央行总裁德拉吉提出最新的政府公债买进框架,已经驱散了欧洲系统性崩溃的最糟噩梦.

"欧洲央行已经兑现其承诺.市场最终将会要求更多,但短期而言已经获得满足.人们当下将把焦点放在美国选举及财政议题,以及是否会实施量化宽松,"伦敦汇丰集团新兴市场策略师Murat Toprak表示.

自从德拉吉7月26日首度提及欧洲央行计划以来,累计的资产价格涨幅显示出市场宽心的程度.

全球股市指数.MIWD00000PUS已经大涨超过8%至四个月高点,其中欧洲股市指数.STOXX50E更是大涨近20%至3月以来最高水准,而欧元兑美元则是上涨超过4%.

浏览德拉吉7月26日谈话以来的各主要市场表现图表,请点选:(here)

特别要指出的是,西班牙两年期政府公债收益率(殖利率)已经大跌4个百分点至不到3%.意大利两年期公债收益率则下滑近3个百分点至2.4%.

**游戏结束?**

对於惴惴不安的全球投资人而言,游戏结束了吗?显然并非如此.

"一大改变战局的因素就是7月26日谈话,市场原先一直反映巨大的欧元尾部风险,但如今欧洲央行已经使该风险大降,"BNP Paribas Investment Partners投资长William de Vijlder表示,该公司管理资产总计达5,130亿欧元(6,510亿美元).

"现在已经从本来不稳定的投资机制,转向仍相当具有挑战性、但至少可以看见恢复稳定的可能性的的投资机制."

下周最为重大的考验可能在於指标避险投资工具--美国10年期公债及德国五年期公债标售,两种债券的收益率近期不断攀高.

不过de Vijlder表示,尽管他管理的基金现在可能战术性地交易西班牙或意大利资产,但他们还不会考虑结构性的加码操作,而该公司也尚未增加其整体全球风险投资的预算.

"关於这点,我们需要见到全球景气循环有所改变."

下周料将有更多全球景气循环的讯息出炉.

中国周日及周一将公布8月通胀、工业生产及贸易数据.在美联储周四做出决议之後,美国8月通胀、工业生产及零售销售数据将於周五发表.

路透最新调查显示,市场预期美联储本月宣布实施第三轮量化宽松的机率为45%.

11月美国总统选举的民意调查结果显示,争取连任的现任总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼支持率不相上下.

但是OppenheimerFunds的Webman承认,投资人不太可能从这场选战或者是胜出者得到至关重要的财政政策动向讯号,可能得到明年初才能看出财政政策端倪.他称假设继续实行货币支持措施的情况下,则最好把焦点放在稳定的经济复苏上面.

由於美股已经升至四年高点,且创下2003年以来最佳年内至今涨幅,因此并不乏经济持续稳定复苏的乐观看法,而近期房市、服务业及消费等数据令人振奋.

但周五公布的8月美国就业报告显示就业岗位仅增加9.6万个,小於市场预期,强化了经济最多只有平淡成长的景况.

"我相信经济会持续蹒跚复苏.在解除杠杆操作的情形下,景况将有如圣经上记载的七个荒年.但情况正在慢慢好转."Webman表示.(完)

--译文审校 张涛

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。