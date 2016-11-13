一周焦点：特朗普胜选后 关注焦点或重回美联储和通胀

路透班加罗尔11月11日 - 在特朗普意外当选美国总统后，投资人在未来一周或将重新聚焦于全球经济体质，以及多年来的极低利率和财政节支是否有告终的迹象。

特朗普的胜选对全球经济的传统智慧构成一大挑战，全球经济数年来仰赖跨境贸易的繁荣及移民来带动成长。

然而除了主权债收益率几近全面走升外，市场迄今对大选结果大致置之度外，尽管先前对特朗普胜选一事出现崩溃担忧。

长久以来对美国联邦储备委员会(美联储/FED)下个月将升息的看法也丝亳没有动摇。美联储主席叶伦周四的国会证词演说，或将为年底升息铺路，尽管过去一周金融情况略有收紧。

每件事都有待重新评估。

“要花点时间来评估特朗普意外胜选对全球经济的影响，”摩根大通的首席全球经济分析师Bruce Kasman在报告中表示。

“未来的政策可能对经济产生不同方向的影响，但它们应该都会强化向全球通货再膨胀倾斜，”他并称，特朗普的提议既意味着限制贸易和移民产生的负面供应冲击，也意味着新财政支出在需求面带来的正面振动。

随着美国经济接近充分就业，10月失业率为4.9%，特朗普的竞选承诺要减税并为美国老旧的基础建议进行升级，而这可望助经济成长和通胀一臂之力。

周四公布的美国官方数据将可能显示，上个月消费者物价指数料较前月小幅成长0.4%，并较上年同期增加1.6%。扣除食品和能源的核心通胀率料将达到2.2%。

周二将公布的10月零售销售数据料将显示失去一些动能。

**通胀啊**

主权债市场已经开始反映美国以及随后全球通胀预期的上升。

美国10年期公债收益率升至2.15%，较美国周二大选前约1.86%的水准高出近30个基点。其升势带动美元兑欧元和日圆走强，而这最终会助推欧元区和日本的进口成本攀升。

如果通胀受到财政刺激和能源价格上升的支撑而自此走升，那么目前发达国家债券收益率的回升料将会持续下去，或许暗示三十年来收益率下滑的趋势将会告终。

然而，这还是刚开始几天。自周一开始，欧元区、德国、意大利和日本等工业化国家，在美国政治地震前的第三季经济进展情况将会变得益发明朗。

路透调查显示，尽管德国经济成长放缓，但欧元区大致持稳，日本则小幅加速。欧元区10月通胀率可能为0.5%，与初值相似，但高于近期低位。

近几个月通胀率逐渐走升，对欧洲央行来是个乐见的消息。欧洲央行自2015年3月以来发行逾1万亿欧元的钞票，并将存款利率降至负0.4%后，外界认为其已几无政策工具可用。

欧洲央行(ECB)管理委员会下次将在12月8日召开会议决定利率。分析师预期其将把资产购买计划延长至2017年3月之后。

**叶伦的未来**

路透在美国大选结果出炉后的24小时所做的调查显示，对未来政策利率途径的看法完全没变。

未来一周将有不少美联储官员预定发表谈话，可能会强化了美联储将在12月13-14日政策会议将升息25个基点至0.50-0.75%的看法。

而由奥巴马总统任命的叶伦的未来，对利率走向也至关重要。几天前的路透调查显示，大多数的分析师预期叶伦将会做满任期直到2018年1月初，但不会被再度任命。

“相对清楚的是，特朗普政府和叶伦之间将会有冲突，此前特朗普在竞选时严厉攻击过叶伦。双方之间的桥梁似乎已经毁了，”德国商业银行首席分析师Jorg Kramer在给客户的报告中写道。

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)将在11月18日访问德国，她或许希望此行能够进行初步的磋商，好让英国能顺利展开脱欧程序。(完)