一周市场焦点：全球市场五大主题

路透伦敦4月5日电---以下是新的一周可能主导投资者和交易商思考,以及路透相关报导的五大主题:

**新刺激政策机率减退**

各大主要央行已警示市场,虽然现在撤出额外激励政策还为时尚早,但进一步祭出此类慷慨措施的可能性已越来越低.央行激励政策在最近数月提振了风险资产,或许还避免了一次全球性的金融灾难.鉴於央行上述讯号,投资者或需针对新的现实作出应变.

欧洲股市自3月中以来重挫,这在多大程度上是源於欧洲央行(ECB)1兆(万亿)欧元资金挹注计划效应的消退,或是对一季亮丽涨势的自然反应,这点尚不清楚.不过,若央行资金所引发的正面效应要更具持续性,经济必须实现增长.

美国非农就业数据说明了近期美国经济表现优於欧洲的情况是否正在持续,除此之外,投资者未来一周将关注中国第一季国内生产总值(GDP)(增速料放缓至8.3%),借以评估全球经济前景.另外,对西班牙财政滑坡的担忧会否升级为更广泛的忧虑,担心欧元区将又陷入一轮债务危机,一个主要影响因素将是经济复苏的证据.

**债务危机蔓延风险**

西班牙公债收益率与债务违约保险成本攀升,亦推动意大利公债收益率与债务违约保险成本上涨,加剧了投资者对欧债危机卷土重来风险的忧虑.

由於欧洲央行(ECB)短期内似乎不会继续债券购买计划,西班牙10年期公债收益率似将回到该央行在12月首度向市场挹注三年期资金之前高於5.8%的水准.尽管西班牙公债表现仍不及意大利债券,但对二者之间利差变化的押注不再一边倒,因为债务危机蔓延至意大利的可能性依然很高.

意大利周四进行的中长期公债标售将受到投资者密切关注,以寻找需求趋弱的迹象.此前西班牙公债标售显示该国借款成本上升.

法国与爱尔兰的政坛动向也令投资者更加紧张.随着第一轮选举临近,法国各派的竞选口水战日渐升级;而如果爱尔兰反对财政紧缩的人士找到比预期更多的支持者的话,那麽该国公投可能在市场中引起比以往更激烈的反应.

**中毒性休克**

西班牙公债收益率攀升,因该国撙节措施影响显现,且欧洲央行挹注现金的效应减退.这拖累西班牙股市今年以来挫跌11%,并打击分析师对该欧元区第四大经济体公司获利的预期.

西班牙企业获利的增长动能已与周边国家企业分道扬镳,後者的前景已经改善.

欧洲股市波动率触及了一个月高位,今年头两个月股市缓慢震荡上扬,随後出现较大幅度的波动.

随着美国铝业(ALCOA)下周开启美国首季财报季节的序幕,多家拥有欧洲曝险的公司,如家乐福(Carrefour),招聘集团Hays,罗氏制药(Roche)和瑞士香精公司Givaudan也将公布一系列的销售、贸易和其他最新数据,这将成为市场关注焦点,投资者期望从中寻找困境中的欧元区显露生机的更多线索.

公司业绩还将显示各地区之间的分歧程度,以及对股市而言,是否欧洲股市有望出现一波由经济成长带动的上扬,或陷入更深幅度的回调.

**欧元或向下突破**

欧元兑瑞郎在瑞士央行去年9月设定瑞郎汇率上限以来首次跌破1.20,此时正值欧元面临不利境地,因投资者担忧新一轮欧元区危机即将在西班牙引发.瑞士央行出手保卫该汇率上限,使欧元重新升至1.20上方.

需要关注的两个关键问题是:复活节假期之後,投资者是否会开始真正考验瑞士央行的决心?尽管瑞士央行已重申其维持瑞郎汇率上限的决心,但未来数周或数月也有可能停止这一努力.该汇率上限已经维持达七个月之久,这次瑞郎突破该上限是否构成欧元将进一步下跌的迹象?若果真如此,欧元很可能会明确跌破某些关键水平,比如1.30美元或0.8000英镑.

慌忙寻找欧元替代选择的投资者,可能再次推高日圆买需,从而引发日本央行决策者的担忧.日本央行将在未来一周举行会议.

**法国大选**

距离法国总统选举第一轮投票越近,市场对该国公共财政的审视力度就越大.在最新一波紧张情绪打压西班牙公债之际,法国下一任总统将不得不向市场保证,其能够在经济增长与撙节措施之间实现平衡,以消弭法国公债被卷入此波冲击的疑虑.

分析师称,若现任总统萨科齐赢得大选,将给市场带来短期宽慰;若法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)获胜前景改善,法国公债利差则可能走阔.

不过,长期而言,法国需要刺激经济成长,而市场认为两位候选人均倾向於不利於产出的加税.鉴於此,投资者可能对减赤目标仍持怀疑态度,除非可信的成长政策成为选举大战中更重要的辩论内容.

如此一来,法国将高居"危机扩散观察名单"之前茅,如果围绕西班牙的疑虑导致已经长达两年半的欧元区债务危机进入新阶段,名单上的这些国家可能落难.(完)

--编译/审校 隋芬/徐文焰/肖群英/李春喜/王兴亚/龚芳/丁琦/王丽鑫 /张明钧

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