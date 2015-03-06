中国金融市场一周走势回顾

图为上海浦东上证所内，一名男子在用手机通话。 REUTERS/Carlos Barria

以下为路透中文新闻为您整理的(3月2日-6日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元本周五连续第三日小幅反弹收升，两岸价差略有缩窄。交易员称，两会召开期间，因监管层维稳与在离岸价差收窄均削减空头力量。人民币兑美元即期周二收盘一度刷新近29个月低点，因美元指数攀升至11年新高，提振人民币空头力量，但两会期间，监管层有意维稳。

公开市场操作:

--春节过后，中国央行公开市场连续两周净回笼。与去年节后立即停止逆回购而资金面转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。

他们并称，中国货币政策已经进入一个放松通道，在降息、降准同时，未来公开市场、SLF(常备借贷便利)等常规操作也将继续配合。从操作规模上看，公开市场流动性调节功能趋弱，利用正/逆回购利率变化，引导市场利率走向作用值得关注。

债市:

--银行间市场现券收益率本周震荡走升。周初面对春节后央行首度降息，市场波澜不惊，因宽松政策边际效应逐步递减；随后资金面依旧偏紧，同时央行调降逆回购利率不及预期，叠加一级新债招标结果偏高，现券二级走势持续维持疲弱态势；而两会政府工作报告将GDP增速目标调低至7%，后续宽松政策预期受挫，短期市场情绪尚难乐观。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周以稳为主，基本未受降息影响。因在资金面依旧是主要影响因素情况下，节后流动性整体延续紧势，抵销政策利好。若没有新的降准政策出台，流动性紧平衡局面一时难改，加之3月有季度末因素，转贴价格向下的空间受限。

股市:

--本周沪综指.SSEC震荡下跌，累计下跌2.09%。尽管降息利好引领大盘周一继续反弹，但今年第三批新股的推出，无疑给大盘浇上一盆冷水。沉重的新股申购筹钱压力，使得权重股及题材股均面临持续抛压，大盘震荡回落，周五沪综指收报3,241.239点。

期市:

--沪铜当周冲高回落进入调整。本周中国两会召开，经济增长目标下移到7%，国内对铜的需求可能因此受到一定影响，同时铜库存仍在不断增加，也对多头形成威力。但春节后是消费旺季，消费重启可能将令铜价表现出很强的韧性。技术上看，铜价受压于均线系统，短期铜价进入下降通道。

--沪金当周反弹夭折后继续回落。在欧央行宣布重大利空消息的影响下，国内金价跌幅仍有限，预示金价底部存在一定支撑。目前金价运行于重要技术关口，双方显出较谨慎。本周国内期金1506主力合约冲高回落，短期均线空头排列，250元处持续承压，但于244元处亦存在支撑。趋势上短期反弹格局已遭到破坏。(完)

(整理 李宏薇/吴芳/林琦/张晓翀; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。