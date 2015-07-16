全球市场：中国股市反弹带动亚股小涨 美元受叶伦讲话提振走高

* 中国股市反弹，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平

* 希腊议会批准救助方案，但欧元反应平平

* 叶伦重申可能在今年升息，美元受此提振走高

* 加元和新西兰元仍处于数年低点附近

* 原油继隔夜下跌3%后温和反弹

路透东京7月16日 - 多数亚洲股市周四小幅上涨，之前中国股市逆转跌势上涨；美元维持在高位，因之前美联储主席叶伦强化了美国今年将升息的预期。

0328GMT，沪综指.SSEC涨1.1%，沪深300指数.CSI300涨1.4%。虽然中国昨日公布的国内生产总值(GDP)数据好于预期，但股市昨日仍大跌，凸显出继近来股市暴跌后，市场人气依然脆弱。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS持平。

希腊议会批准了全面紧缩措施，亚洲多数市场受到温和提振，而叶伦对利率的立场则似乎未影响亚股。

日股日经指数.N225上升0.5%，澳洲股市涨0.2%，韩国股市.KS11涨0.3%。

美联储主席叶伦周三称，联储今年仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。

“叶伦的讲话没有提供重大信息，也没有改变外界的普遍观点，即美联储可能会在今年某个时候加息，”大和证券驻东京策略师Takuya Takahashi表示。

“如果小幅加息，而且美国基本面不断改善，那么股市应将其视为利好，这正是当前市场预期的。“

希腊议会批准欧洲伙伴国要求的全面紧缩措施，以期开始商谈数以十亿欧元计的救助方案。接近破产的希腊需要获得进一步救助，才能继续留在欧元区。

叶伦讲话过后，欧元兑美元在隔夜市场已然受挫，但在希腊投票结果公布后反应有限，因希腊投票状况并未让市场感到意外。

欧元兑美元EUR=持平在1.0934美元，隔夜下跌0.5%。美元兑日圆JPY=报在123.75日圆，距离三周高点123.97不远。

“叶伦不仅确认了今年将升息，她也认为等待过久才升息的话，利率将必须以较快的步伐上升，”BK Asset Management外汇策略经理Kathy Lien写道。

“她倾向于较早升息，好让升息路径更为渐进。因此，FOMC今年的每一次会议，包括9月会议，都有可能决定升息。”

加拿大的情况就截然不同。加拿大央行周三宣布再减息25个基点至0.5%，因上半年经济萎缩。

加元兑美元CAD=D4报1.2930，此前触及2009年3月以来最低1.2958。

新西兰元下跌，此前因通胀数据巩固了最早可能在下周降息的预期而下滑。

新西兰元兑美元NZD=D4跌至0.6535，为2009年7月以来最低。

商品方面，原油温和反弹，因数据显示美国库存下降且炼厂需求高涨。

美国原油期货CLc1价格上涨1%，至每桶51.94美元，周三下跌3%，当时市场对伊朗原油将涌向国际油市的预期加强。布兰特原油期货LCOc1上涨1.1%，报每桶57.68美元。

周二伊朗与六大主要国家达成核协议，多年来限制伊朗原油出口的制裁措施料将因此解除。(完)

(编译 汪红英/张若琪/李爽/李婷仪/王丽鑫；审校 李春喜/高琦/杜明霞/孙茉莉)

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