市场热谈：并购市场泡沫促使私募收购巨头转而寻求与美国企业合伙

2012年5月3日在凯雷集团办公室走廊中拍到的该公司标志。 REUTERS/Jonathan Ernst

* 私募股权投资基金寻求多元化投资以达成回报率目标

* 在某些投资策略中，投资基金可能有一定影响力，但无法控制企业

* 合作关系可以为企业带来战略和财务上的益处

路透纽约12月31日 - 私募股权投资公司(private equityfirm)逐渐转变策略，希望与美国企业成为合作伙伴，而不是全盘收购，因为市场泡沫让收购成本节节攀升，私募收购公司越来越难为手中的巨额资金找到用武之地。

贝莱德(BX.N)与凯雷集团(CG.O)这样的大型美国私募股权投资公司正考虑少量入股那些曾考虑买断的企业，或与之结成伙伴关系--这种交易在2008年金融危机之前他们大多都不会考虑。

例如，凯雷集团旗下2005年成立、规模达78亿美元的Carlyle PartnersIV就不做这样的交易。但2007年成立、规模为137亿美元的Carlyle PartnersV基金在这类非常规交易中投入了约15%的资金。

今年在美国成立的规模130亿美元的Carlyle PartnersVI基金有可能进行更多类似交易。例如，该基金在9月同意投资5亿美元购入Beats ElectronicsLLC少数股权，该公司是说唱歌手Dr. Dre.参与创立的一家耳机生产企业。

“要实现回报率目标，显然需要多进行这样的交易，”凯雷旗下美国购并集团联合主管Peter Clare说。他指出，在这支最新成立的基金中，非常规交易的比重可能超过15%。

私募股权投资公司的主管表示，目前成熟的买断交易代价高昂，非常规交易的获利更为丰厚。这类交易的竞争对手也较少，因为交易都是根据不同客户量身定制的，一般不涉及招标。

“一旦我们在某家公司投了资，不管投资额是大是小，都会竭尽所能帮助这家公司实现其目标，”Clare说。

虽然这样的非常规投资在私募股权交易中的比重不大，但它们显示出，私募股权行业希望在当前环境下避免重蹈2005-08年举债过度收购的覆辙，目前融资成本低廉且股价较高，更适合出脱而非买进企业。

私募股权企业全年都在利用火热的资本市场来兑现投资获利，Apollo Global Management(APO.N)联合创始人兼执行长Leon Black曾在4月用一句习语概括道：“我们把所有能卖的都卖了。”

配置资本变得更有挑战性。根据汤森路透数据，虽然在诸如戴尔与H.J. HeinzCo的特大交易推动下，2013年美国的私募股权交易额较上年同期增长31%，但交易数量却自2012年的1,917宗减少至1,715宗。

私募股权遇到的核心问题是资金太过充裕。市场研究公司Preqin的数据显示，由于养老金和保险公司等追逐收益的投资者在利率处于纪录低位的情况下涌入市场，私募股权2013年结束时在北美可投资5,850亿美元，为2009年以来最高。

与此同时，这些企业很难找到足够多的收购机会，来兑现他们向投资者--即所谓的有限合伙人(limitedpartners)做出的年收益20%的承诺。

对收购交易的争夺趋于白热化，加之美股劲扬--标准普尔500指数2013年累计上涨29%，企业进行杠杆收购交易的平均成本已升至2008年以来最高。

Preqin的资料显示，2013年美国杠杆收购交易额与被收购企业未计利息、税项、折旧及摊销的利润(EBITDA)之比中值为9.8倍，高于2012年的8.3倍。最近由伦敦政治经济学院、牛津大学、芝加哥大学布斯商学院与俄亥俄州立大学的学术团体联合撰写的一篇研究论文显示，以较高EBITDA倍数进行企业收购的基金倾向于录得较差回报。

黑石执行长StephenSchwarzman在本月稍早的高盛行业会议上指出，当股市出现现在这样的大涨，“所有股票的价格都水涨船高时，我们尽量不在这种时候出手，因为价格不合理”。

**非典型交易**

就在本月，黑石同意投资2亿美元收购鞋业公司卡骆驰(Crocs)(CROX.O)少数股份；Silver LakePartners同意出资10亿美元，支持AvagoTechnologies(AVGO.O)以66亿美元收购半导体生产商LSILSI.O的交易；Deere & Co(DE.N)则把旗下景观美化业务的多数权益作价3亿美元售予Clayton, Dubilier & RiceLLC，仅保留40%的权益。

在卡骆驰和Avago两宗交易中，私募股权公司并未获得控股权，但对交易结果有着很大影响。SilverLake在Avago董事会已经拥有一个席位，因为其在2005至2012年曾握有该公司的所有权；入股卡骆驰则让黑石获得了两个董事会席位。

卡骆驰和Avago都表示，他们也将从私募股权公司提供的专业知识和建议中获益。二者在财务方面也有利可图。

Avago在宣布收购LSI的当天，为资助收购而取得的46亿美元混合贷款的利率约为3.5%；而其向SilverLake发行的10亿美元可转换债券仅需支付2%的票息。

卡洛驰称，将把黑石集团的2亿美元投资以及自有现金用于回购3.5亿美元普通股。[

这两起交易宣布之后，Avago和卡洛驰的股价均上涨。

**投资者感觉矛盾**

关于这类投资是否能提高基金投资者的回报，目前尚未定论。以往，这类交易也曾使部分公司损失惨重。

比如，1990年代最大的收购公司之一Hicks, Muse, Tate, & FurstInc，因在上市的电信公司股份上投入太大而未获回报，投资者对业绩非常失望，最终导致该公司倒闭。

目前而言，基金投资者仍然在配合。有人认为他们别无选择。

“有限合伙人感觉有些矛盾，因为他们看到私募公司的投资非最佳选择，而且不确定结果会如何，”私募顾问公司ProbitasPartners LLC的执行董事KellyDePonte称。“但另一方面他们希望支付管理费的那些资金是投出去了，而不是在手中闲置”(完)

(编译 郑茵/许娜/徐文焰/李春喜 审校 田建华)

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