香港股市：早盘上涨2.1%，媒体报导称中国不会让经济增速降至7%以下

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透7月23日 - 香港和中国股市周二领涨亚洲股市，受令人鼓舞的媒体报导提振，市场认为该报导澄清了官方对于经济放缓的容忍度。首次公开发行(IPO)延后重启的消息进一步提振中国大陆市场。
铁路和建筑材料类股跳涨，此前上海证券报报导，中国可能通过投资高铁，来削减水泥和钢铁等行业的过剩产能。
香港股市恒生指数 早盘攀升2.1%至21,854.7点。恒生国企指数 大涨3.7%，至6月17日来最高。
“今日香港股市多数升幅是由于空头回补，”Julius Baer的香港和中国股票分析师Kelvin Wong表示。
他补充称，媒体引述中国国务院总理李克强报导称，中国不会让经济增速降至7%以下，若该报导正确，则“为经济放缓设置了底限”。不过Wong说，媒体报导还指出，不会有大规模刺激举措，政策也不会有很大转变。
上海证券报周二报导，IPO重启时点可能延后。 、
中国铁建 H股大涨6.1%，A股上扬7.2%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。