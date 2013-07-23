香港股市：早盘上涨2.1%，媒体报导称中国不会让经济增速降至7%以下

路透7月23日 - 香港和中国股市周二领涨亚洲股市，受令人鼓舞的媒体报导提振，市场认为该报导澄清了官方对于经济放缓的容忍度。首次公开发行(IPO)延后重启的消息进一步提振中国大陆市场。

铁路和建筑材料类股跳涨，此前上海证券报报导，中国可能通过投资高铁，来削减水泥和钢铁等行业的过剩产能。

香港股市恒生指数 早盘攀升2.1%至21,854.7点。恒生国企指数 大涨3.7%，至6月17日来最高。

“今日香港股市多数升幅是由于空头回补，”Julius Baer的香港和中国股票分析师Kelvin Wong表示。

他补充称，媒体引述中国国务院总理李克强报导称，中国不会让经济增速降至7%以下，若该报导正确，则“为经济放缓设置了底限”。不过Wong说，媒体报导还指出，不会有大规模刺激举措，政策也不会有很大转变。

上海证券报周二报导，IPO重启时点可能延后。 、