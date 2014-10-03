全球市场即将迎来年底动荡 投资者未雨绸缪系好安全带

（更正）焦点：政策支持力度虽减弱 但车企在中国仍积极推进绿色能源车计划
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
* 投资者预计2014年第四季市场波动较大
* 股市不再受宠
* 美元强势提供避险机会，但对其他市场利空
路透伦敦10月2日 - 全球投资者开始削减股市持仓，因为随着廉价资金的时代终结，他们担心2014年最后一季将会面临金融市场动荡。
随着第三季度结束，市场趋势在本周急转直下，主要股市都在10月初走低。之前包括1929年和1987年在内的数次股灾，都和10月这个月份有着联系。
两周以前，标准普尔500指数.SPX触及历史高位，因此很多投资者认为按大多历史标准来看，股价已经过高。美股自9月19日触顶以来，已经下挫近4%，很多人预计后市将更加波动。
“过去三年对股市来说形势相当不错，但现在开始将要艰难很多。很不幸，现在投资者必须系上安全带了...必须适应更大的波动。我们预计未来六个月非常艰难，”欧洲最大独立投资集团--施罗德投资的多资产基金经理Remi Ajewole表示。
市场开始预期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2008年金融危机后为支撑经济命脉而推出的宽松货币政策即将退场。
联储宽松货币政策的基石之一是量化宽松，涉及由联储购买债券以提高金融体系的流动性。这项政策定于本月稍晚结束。
另一方面，随着国内经济增强，维持美国利率在历史低位的做法，预计也将在数月内结束。
美元未来相对稀缺的可能性，已带动其汇率在最近几周走强。虽然这对美国消费者有利，使他们的国际购买力增强，但对金融市场却具破坏性。
美元在一段时期内重新走强，可能导致美国投资回流本国，因担心海外资产恐遭遇巨额汇率损失。但这反过来可能又影响到美国企业，他们以美元计价的海外获利将受到贬值，美国出口竞争力也将下滑风险。
汇丰环球投资管理旗下Absolute Return驻伦敦主管Charles Morris说当前阶段的外汇市场，美元一枝独秀，将其他货币统统推入相反走势。
“除了美元其他货币都在跌，美元如火箭般一飞冲天。”他说道。
Morris称他已经在上个季度前削减了风险部位，减持股票、高收益信贷以及新兴市场债券，但增持了美元资产，他称之为稳妥的做法。
不过一些投资者指称，廉价资金时代可能的终结，恐怕会影响到较小型的美国企业。
“在美国市场，我们对小盘股非常敏感，它们是量化宽松政策的主要受益者，但当美联储逐步关掉流动性阀门，小型企业可能处境艰困。”Ajewole并补充道，虽然施罗德投资团队仍认为股票是“很好的资产类别”，但她还是减持了部位。
9月30日公布的路透对全球投资经理人调查显示，自3月以来越发小心翼翼的经理人最大的押注还是放在债券上。债券通常被视为可规避市场波动性。
**好的一面**
尽管如此，一些投资者表示整个经济前景仍良好。他们称，美联储加息是经济强劲回升的征兆，即便伴有风险。
Rosenblatt Securities首席市场策略师Brian Reynolds表示，养老基金等投资机构兴趣浓厚，意味着公司债的销售仍将维持强劲，尽管利率微升。这有助于支撑股市。
“目前只是短期恐慌性抛售，当这一切过去时，债信热潮将重新展开，”他表示。
与此同时，欧洲央行则背道而驰，祭出宽松货币政策以振兴疲弱的经济。路透调查显示，欧洲投资人增加股市投资，部分是因为考虑到，如果欧洲企业获得低成本资金，料有助于公司获利。
“我们预期市场在今年剩下时间里会有较大波动，但相较于其他资产项目，我们仍偏好股市，”瑞银环球资产管理策略师Boris Willems表示。
“货币政策整体上将继续偏于宽松，尽管未来数月乃至数年不同经济体之间可能出现一些政策分歧...经济合作暨发展组织(OECD)中的(发达)经济体仍维持扩张。”
被称为“恐惧指数”的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX落在17附近，较8月底上升将近50%。但该指数仍较2008年经济危机时所及高点仍下降约80%；从1990年代末期至本世纪初期，该指数变动范围在20与大约47之间。
英国基金公司Standard Life Investments的全球策略主管Andrew Milligan表示，波动率上升掩盖了本应是逢低抢进优质个股的机会。
“企业现金流的基本趋势仍然相当正面。美联储将于2015年升息的唯一理由是因为, (届时)美国经济将足够强劲, 呈现出就业市场更加紧俏, 因此可以说服投资人, 收紧政策有其必要, 以确保经济复苏可以长期持续
，”他表示。(完)
(编译 朱晓军/李婷仪/孙茉莉/陈宗琦；审校 郑茵/龚芳)
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