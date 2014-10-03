全球市场即将迎来年底动荡 投资者未雨绸缪系好安全带

2014年10月2日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Lucas Jackson

* 投资者预计2014年第四季市场波动较大

* 股市不再受宠

* 美元强势提供避险机会，但对其他市场利空

路透伦敦10月2日 - 全球投资者开始削减股市持仓，因为随着廉价资金的时代终结，他们担心2014年最后一季将会面临金融市场动荡。

随着第三季度结束，市场趋势在本周急转直下，主要股市都在10月初走低。之前包括1929年和1987年在内的数次股灾，都和10月这个月份有着联系。

两周以前，标准普尔500指数.SPX触及历史高位，因此很多投资者认为按大多历史标准来看，股价已经过高。美股自9月19日触顶以来，已经下挫近4%，很多人预计后市将更加波动。

“过去三年对股市来说形势相当不错，但现在开始将要艰难很多。很不幸，现在投资者必须系上安全带了...必须适应更大的波动。我们预计未来六个月非常艰难，”欧洲最大独立投资集团--施罗德投资的多资产基金经理Remi Ajewole表示。

市场开始预期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2008年金融危机后为支撑经济命脉而推出的宽松货币政策即将退场。

联储宽松货币政策的基石之一是量化宽松，涉及由联储购买债券以提高金融体系的流动性。这项政策定于本月稍晚结束。

另一方面，随着国内经济增强，维持美国利率在历史低位的做法，预计也将在数月内结束。

美元未来相对稀缺的可能性，已带动其汇率在最近几周走强。虽然这对美国消费者有利，使他们的国际购买力增强，但对金融市场却具破坏性。

美元在一段时期内重新走强，可能导致美国投资回流本国，因担心海外资产恐遭遇巨额汇率损失。但这反过来可能又影响到美国企业，他们以美元计价的海外获利将受到贬值，美国出口竞争力也将下滑风险。

汇丰环球投资管理旗下Absolute Return驻伦敦主管Charles Morris说当前阶段的外汇市场，美元一枝独秀，将其他货币统统推入相反走势。

“除了美元其他货币都在跌，美元如火箭般一飞冲天。”他说道。

Morris称他已经在上个季度前削减了风险部位，减持股票、高收益信贷以及新兴市场债券，但增持了美元资产，他称之为稳妥的做法。

不过一些投资者指称，廉价资金时代可能的终结，恐怕会影响到较小型的美国企业。

“在美国市场，我们对小盘股非常敏感，它们是量化宽松政策的主要受益者，但当美联储逐步关掉流动性阀门，小型企业可能处境艰困。”Ajewole并补充道，虽然施罗德投资团队仍认为股票是“很好的资产类别”，但她还是减持了部位。

9月30日公布的路透对全球投资经理人调查显示，自3月以来越发小心翼翼的经理人最大的押注还是放在债券上。债券通常被视为可规避市场波动性。

**好的一面**

尽管如此，一些投资者表示整个经济前景仍良好。他们称，美联储加息是经济强劲回升的征兆，即便伴有风险。

Rosenblatt Securities首席市场策略师Brian Reynolds表示，养老基金等投资机构兴趣浓厚，意味着公司债的销售仍将维持强劲，尽管利率微升。这有助于支撑股市。

“目前只是短期恐慌性抛售，当这一切过去时，债信热潮将重新展开，”他表示。

与此同时，欧洲央行则背道而驰，祭出宽松货币政策以振兴疲弱的经济。路透调查显示，欧洲投资人增加股市投资，部分是因为考虑到，如果欧洲企业获得低成本资金，料有助于公司获利。

“我们预期市场在今年剩下时间里会有较大波动，但相较于其他资产项目，我们仍偏好股市，”瑞银环球资产管理策略师Boris Willems表示。

“货币政策整体上将继续偏于宽松，尽管未来数月乃至数年不同经济体之间可能出现一些政策分歧...经济合作暨发展组织(OECD)中的(发达)经济体仍维持扩张。”

被称为“恐惧指数”的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX落在17附近，较8月底上升将近50%。但该指数仍较2008年经济危机时所及高点仍下降约80%；从1990年代末期至本世纪初期，该指数变动范围在20与大约47之间。

英国基金公司Standard Life Investments的全球策略主管Andrew Milligan表示，波动率上升掩盖了本应是逢低抢进优质个股的机会。

“企业现金流的基本趋势仍然相当正面。美联储将于2015年升息的唯一理由是因为, (届时)美国经济将足够强劲, 呈现出就业市场更加紧俏, 因此可以说服投资人, 收紧政策有其必要, 以确保经济复苏可以长期持续

，”他表示。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪/孙茉莉/陈宗琦；审校 郑茵/龚芳)

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