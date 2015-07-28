全球市场：中国股市下跌加剧 拖累亚股触及三周低点

* 美元兑避险货币日圆处于守势

* 股市下跌提升债券魅力

* 全球经济增长疑虑打击铜价跌至六年低点

路透香港7月28日 - 亚洲股市周二跌至三周低点，因中国股市下跌加剧，打击了冒险意愿。投资者涌入避险资产，比如政府公债和日圆。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS开盘跌0.8%，触及7月9日以来最低，因中国内地股市主要股指开跌2-5%不等。

“市场剧烈震荡是投资者胃纳的大敌。”一支美国基金指数交易主管称。“任何显示政府托市的迹象，都将被投资人用作彻底退出市场的机会，而不是增加新的部位。”

中国股市自6月初触及高点以来，就经历有如过山车的行情，中国主要指数在不到一个月内跌掉三分之一，之后又反弹四分之一；并甫创下2007年以来单日最大跌幅。

尽管整体亚洲市场对中国股市波动一开始还展现出韧性，但近日因其他地方缺乏带动市场的因素，使得亚洲市场步调益发与中国市场趋向一致。

MSCI明晟亚太指数与上海股市沪综指.SSEC之间的联动率已升至0.5，为近一年高位，表明上海股市暴跌的影响开始蔓延。

日本股市日经指数.N225下跌逾1%，日圆走坚加剧了股市跌势。澳洲股市S&P/ASX 200指数下跌0.9%，韩国股市综合股价指数.KS11下跌1%。

在美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍晚召开为期两天的政策会议前，投资者情绪也较为谨慎。部分投资者认为，联邦公开市场委员会(FOMC)将为最早在9月升息铺路。

隔夜，美国股市道琼工业指数.DJI下跌0.7%，Nasdaq指数.IXIC跌1%。德国和法国股市均下跌逾2.5%。

汇市方面，美元兑日圆JPY=处于守势，报123.12日圆，市场紧张情绪提振避险资产，美国乐观的耐久财订单数据的影响受到压制。

欧元兑美元EUR=变动不大，报1.1091美元，隔夜曾升至两周高点1.1129，受到德国Ifo企业信心调查的提振。

债券是亚洲时段独有的亮点，美国公债和日本公债在股市跌声一片中表现出众，因投资者出脱较高风险资产。

日本10年期公债收益率(殖利率)JP10YT=RR持坚于0.40%，两周前报0.55%；10年期美债收益率报2.2%。

油价在四个月低位挣扎，此前中国股市崩跌令市场担心，全球最大的能源消费国需求可能减少，同时更多迹象显示全球供应过剩。

美国原油期货CLc1价格跌近1%，报每桶46.98美元，接近3月末以来的最低点46.91美元。

伦敦金属交易所(LME)期铜徘徊在六年低位每吨5,164美元附近，铜价受中国需求影响极大。

汤森路透CRB大宗商品指数.TRJCRB也触及六年低位。(完)

(编译 李春喜/张若琪/许娜/王兴亚/王丽鑫；审校 白云/李爽/孙茉莉/杜明霞)

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