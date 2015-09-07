分析：押注市场恢复平静也许反会使风暴来得更猛

2015年9月2日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约9月4日 - 这个夏天真是损失惨重，投资者被美国股市四年来持续时间最长的一轮动荡搅得惊魂不定。

8月底，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX跳升25个点至53.29，为2009年1月以来最高。市场喜欢用这个指标来衡量投资者对证券价格波动程度的预估。而衡量以VIX指数期权做对冲之成本的VVIX指数.VVIX则升至212.22的历史新高。

有关价格波幅扩大的预期升温，会使投资者焦虑；很多人的应对方式与过去三年中面对几次波动率大幅上升时一样--重仓押注市场会很快恢复平静。

但这可能不会很快发生。

中国经济数据疲弱，美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息计划仍无定数，对冲基金杠杆押注押错了方向，这一系列牵动投资者神经的事导致市场大跌，8月24日道琼工业指数录得千点跌幅是这轮跌势最惨烈的时刻。

从那之后，市况似乎平静下来了，但上周五美国就业报告后市场跌势再现，显示投资者仍如惊弓之鸟。

震荡剧烈之强，可能已让许多用波动率策略操盘的基金乱了手脚，使劲儿抛售价值数以十亿美元计的资产组合，这么一来，报酬恢复常态的时程可能推迟。此外，利用上市交易产品押注波动率下降的部位创纪录高位，一旦发生再次引爆卖压的事件，这些人将得不偿失。

“我想我们或许已进入新的波动率时代，”Cantor Fitzgerald首席市场分析师Peter Cecchini说。“而且短期内可能无法逆转。”

这些卖压当中，始作俑者有一部分是所谓的风险平价基金、以及那些为了保持与市场波动同步而使用“波动率控制”机制的基金。这些基金也经常使用杠杆或者借入资金--所以当波动率骤升，他们的卖盘会很猛烈。

失控的市场图表说明：reut.rs/1XqIXEX

**波动率居高不下**

摩根大通策略师Marko Kolanovic估计，接下来三周来自这些基金的卖盘可能合计达1,000亿美元。这样一来，波动率可能继续保持高位。据巴克莱资本的估计，目标波动率基金在市场下跌期间出脱1,560亿美元股票。

若那种情况真的发生，可能受到影响的将是那些跳入押注波动率下降上市交易产品(ETP)的投资人，即所谓“看跌波动率”的产品。

据骏利资产管理集团，这类产品8月净空头押注达创纪录的25亿美元，骏利表示这是该公司见过的ETP最高月度净空头资金流入。

“过去记录告诉我们，尽管一些导致波动的事件持续时间不长，但波动率逆转却可能需要好几个月。”骏利ETP主管Nick Cherney称。

“全押波动率下降，预期行情会很快逆转，可能结果得付出昂贵代价。”

做空波动率一直是那些想要从波动率中寻求获利的投资人的进入战略。然在这个情况中，押注市况平静可能会有反效果。

“他们可能会是加剧波动的推手，”Cecchini表示。

如果情况果真如此，这并非史无前例。

“这也是2008年底和2009年波动大幅飙升的原因之一，”Marquette Partners投资组合主管Eric Heltemes表示。

“投机客在市场大跌时太早试着卖出波动率，并在市场持续走低时被迫恐慌性买回。”

投资人正密切关注标普500指数.SPX，其在8月24日触及1,867水准。若该水准失守，可能会引爆更多的卖盘。在像这样的修正阶段，一些人预期市场会先“测试”这些低位，之后才能走升。

波动率指数周四连续第九天收在25上方，为2011年底以来徘徊在25上方最长的纪录，波动率指数期货曲线仍为倒挂，这意谓着远月合约较近月来得低，表明投资人仍惴惴不安。

有很多的宏观事件让投资人保持警戒，像是美联储在17日的政策决议、企业财报及中国当局的举措，以及数据。(完)

(编译 王颖/李婷仪/张若琪/戴素萍 审校 郑茵/王丽鑫)

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