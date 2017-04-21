焦点：投资者急剧逆转上月预期 不再认为欧洲央行会在明年初升息

路透伦敦4月20日 - 货币市场利率走势显示，投资者不再认为直到2018年3月欧洲央行会有一次升息；而就在一个月前，他们还抱持这一观点。

投资者之所以重新做出评估，是因为欧洲央行决策者近来的言论令近期调整货币政策的可能性下降，此外通胀预期下降也是原因。

货币市场利率走势表明了这一转变。时间为明年3月8日的远期欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)为负0.34%，较即期Eonia利率负0.36%仅高出两个基点。明年3月8日是欧洲央行开会的日期。

这一利差表明，市场认为一直到明年3月，欧洲央行将负0.40%的存款利率上调10个基点的可能性仅为20%。

这与上月的情况形成鲜明对比。欧洲央行在3月9日的政策会议上暗示，采取更多政策行动的紧迫性已降低，这令投资者对升息的预期增强。此后不久，一些决策者甚至提出了在结束量化宽松前就升息的可能性。

结果市场3月迅速行动，完全消化了2018年第一季度升息的可能，认为12月升息的概率高达80%，欧洲央行的资产购买计划定于那时结束。

现在，市场又削弱了对年底前升息的预期，日期为12月14日会议当天的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)远期利率暗示，欧洲央行采取行动的概率不到20%。

“市场几乎打消了一切预期，”RBC Capital Markets欧洲利率策略主管Peter Schaffrik表示。“原因包括央行官员的言论，这起到了关键作用，也包括通胀预期的下降。”

欧洲央行三名利率决策官员周三表示，欧元区经济前景已有改善，但撤走支持性措施还不是时候。再过几日法国就将展开激烈的总统选举，欧洲央行也将召开政策会议。

**通胀冲高回落**

数据显示，欧元区通胀率已从2月所及的四年高位2%下降。

欧洲央行长期以来使用的追踪欧元区通胀预期的指标--五年、五年远期损益平衡通胀率最近几周已有所下降，报在1.60%左右，低于欧洲央行接近2%的目标。

美国经济数据欠佳，及迹象显示特朗普政府推进减税计划难度不小，也已降低美国通胀上升的预期。

分析师表示，那亦打压了欧元区的升息预期。

货币市场曲线已趋平，两年期Eonia货币市场利率互换已下降。这也被视为一项衡量欧洲央行货币政策的指标。

欧洲和美国的利率预期近几周来迅速震荡凸显出市场的敏感性。因随着经济增长改善，各个央行也朝着将金融危机后祭出的超宽松货币政策正常化的目标迈进。

“现在我们正迈向结束(资产购买)，市场变得很敏感，”ING利率策略师Benjamin Schroeder称。

利率展望及通胀预期：

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欧洲央行利率：

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(完)